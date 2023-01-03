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Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de

Zorlu PSM 'PSMLoves2Dance' serisiyle elektronik müziğin 'en'lerini müzikseverlerle buluşturacak. İlk konser 3 Şubat'ta Techno müziğin sevilen isimlerinden Janus Rasmussen'den (Kiasmos)...

Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
HABERTURK.COM

Zorlu PSM, 10.sezonunu yeni serisiyle kutlamaya devam ediyor. Elektronik müziğin enlerini Zorlu PSM sahnelerine taşıyacak “PSMLoves2Dance” serisi müzikseverleri görsel ve işitsel bir şova davet ediyor. PSMLoves2Dance serisi için duyurulan ilk isimler ise; Techno müziğin sevilen isimlerinden Janus Rasmussen (Kiasmos) 3 Şubat’ta %100 Studio’da ‘PSMLoves2Dance’ serisinin açılışına imza atacak. Progresif sesleri elektronik müzikle birleştirirken, deneysel üretimlerini görsel şovlarla birleştiren Thylacine ise 10 Haziran’da sahne almaya hazırlanıyor.

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