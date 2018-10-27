Elit İşcan'ın 'cinsel taciz' iddiasına yapım şirketinden açıklama

'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ve yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Efecan Şenolsun da "Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı. Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı. Kamuoyundan hukuksal süreç tamamlanana kadar duyarlı olmalarını ve bana karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak etmemelerini rica ediyorum." dedi. Yaşananların ardından yapım şirketi de bugün yazılı bir açıklama yaptı