Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in rol aldığı Yaşamayanlar dizisinin setinde şok bir olay yaşandığı iddia edildi. Dizide rol alan Elit İşcan, aynı zamanda Melisa Şenolsun'un da kardeşi olan Efecan Şenolsun'un kendisini taciz ettiğini öne sürdü. İşcan ayrıca, yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını iddia etti. Yapım şirketinden açıklama geldi:
“Yapımcılığını üstlenmiş olduğumuz “Yaşamayanlar” isimli internet dizimizin çekimleri esnasında, oyuncularımızdan Sayın Elit İşcan, rol arkadaşı Sayın Efecan Şenolsun’un, sette kendisine yönelik gayri ahlaki sözler sarf ederek uygunsuz nitelikte davranışlar gösterdiğini yapım ekibi ve bizlerle paylaşmıştır.
Bu çerçevede, olayın yaşandığı günden bu yana, yapımcı şirketler olarak sorumluluk ve yükümlülüklerimizin gerekliklerini yerine getirdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bundan 45 gün önce Sayın Efecan Şenolsun’a, sözleşmesi kapsamında sette alkollü olarak bulunmak ve uygunsuz davranışlar sergilemekle ilgili bir ihtarname göndererek hukuki prosedürleri gerçekleştirdik ve gerekli yaptırımları işlettik.
Son olarak Sayın İşcan’ın yaşadığını belirttiği mağduriyete karşı yanında olduğumuzu, Türk Ceza Hukuku ilkelerinin gereği olarak, bizatihi başlattığı suç duyurusu ile ilgili olarak, yargı otoriteleri tarafından yürütülecek yasal süreci yakinen takip ediyor olacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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