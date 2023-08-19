En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi

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4 - SUICIDE SQUAD: GERÇEK KÖTÜLER (2016) (Suicide Squad) Devlet kendisini tehdit edecek süper kötülere karşı, hapishanede tuttuğu süper kötülerden bir ekip kurmak isterse neler olur? Bu sorudan yola çıkan film, renkli karakterlerine karşın bir özel efekt şovu olmaktan öteye gidemiyor. Mezardan çıkan mumya tarzı fantastik filmlerle süper kahraman janrını birleştirmeye gayret eden “Suicide Squad”, çeşitli klişeleri “kes yapıştır” mantığıyla peş peşe sıralıyor. David Ayer’in yazıp yönettiği film, ‘Adı kötüye çıkmış’ olanların herkesten daha iyi ve fedakâr olabildiği bir dünya sunuyor bize. Devlet, içeri tıktığı kötülerden daha kötü, hoşgörüsüz ve baskıcı mesela... Kötüler ise ya aşk ve kader kurbanı durumundalar ya da toplumun ötekileştirdiği yalnız insanlar... “Suicide Squad” birbirinden kopuk, video klip gibi sahnelerle ilerleyen, duygusuz bir özel efekt şovundan öteye gidememesine rağmen gişelerde başarılı olmuştu. Toplam hasılat: $746,846,894

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3 - WONDER WOMAN (2017) Gal Gadot’un canlandırdığı Amazon prensesi Diana, I. Dünya Savaşı’nı bitirmek amacıyla yaşadığı cennet adayı terk ederek Almanların geliştirdiği kimyasal silahın peşine düşer. Filme, Diana ya da Wonder Woman’ın hayat hikâyesi olarak bakılabilir. Wonder Woman resimli romanlardaki gibi bir Amazon prensesi ve kökenleri Yunan mitolojisine kadar giden bir yarı tanrıça... Diana’nın büyüdüğü ada, uygarlık dışı bir mekân. Bir gizli cennet... İngilizler adına çalışan Amerikan casusu Steve Trevor’un (Chris Pine) uçağının ada açıklarında düştüğü sahne, öyküyü yakın tarihe bağlasa da mitolojiden hiç kopmuyoruz. Almanlar, Osmanlılar, İngilizler ve kimyasal silahlar bir yana her şey, Savaş Tanrısı Ares’le Diana arasındaki çatışmayla ilgili... Erkek yönetmenlerin egemen olduğu bir türde Patty Jenkins, teknik ve estetik anlamda gayet iyi iş çıkarıyor. Çektiği en güzel aksiyon sahnesi, Amazonlu kadınlarla Alman ordusunun plajdaki savaşı... Üniformalı erkeklerin ateşli silahlarına karşı kadınlar ok, mızrak ve kılıçların yanı sıra fiziksel güçleri ve akrobatik yetenekleriyle savaşıyorlar. Görsel anlamda keskin kontrastlara dayalı bir tür medeniyetler ve cinsiyetler savaşı bu... Toplam hasılat: $822,854,286