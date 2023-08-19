En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
'Blue Beetle'in gösterime girdiği hafta Genişletilmiş DC Evreni'nin (Extended DC Universe) sinema gişelerinde en çok kazandıran 10 filmini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
10 - WONDER WOMAN 1984 (2020)
İflasın eşiğine gelen açgözlü, hırslı petrolcü (Pedro Pascal), insanların dileklerini gerçekleştiren objeyi öyle bir kullanır ki tüm dünyayı kısa sürede kaosa ve kıyamete doğru sürükler. Aynı objeyi iş arkadaşı Barbara (Kristen Wiig) ile birlikte petrolcüden daha önce bulan ve dileği kabul edilen Diana, uygarlığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını herkesten önce fark eder. Hemen harekete geçer ama kendi dileğini geri alıp almamak konusunda kararsızdır. Diana gibi birisi olmak isteyen ve dileği kabul edilen Barbara ise kazandığı güçler nedeniyle daha karanlık bir noktaya sürüklenir. Patty Jenkins’in yönettiği bu çağdaş peri masalı, ‘hep daha fazlasını istemenin’ ve açgözlülüğün ağır bedelleri olacağının altını çizer. Filmin gişe hasılatını düşük kalmasının en önemli nedeni, pandemi döneminde Türkiye dahil bazı ülkelerde gösterime girmemesi ve yine birçok ülkede internet üzerinden seyircilerle buluşmasıydı.
Toplam hasılat: $169,601,036
9 - YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN (2020)
(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
Yönetmen Cathy Yan, “Suicide Squad”de David Ayer'in kurduğu görsel dünyayı, daha renkli, canlı ve kıpır kıpır bir hale getiriyor. 2010’ların sonlarında süper kahraman filmlerinin kendini kaptırdığı kirli ve karanlık estetiği, daha enerjik, neşeli, canlı bir dünyaya dönüştürüyor. Hikâyede kötü erkeklere karşı birleşen kadınların dayanışması dışında dişe dokunur bir yan bulmak biraz zor. Ama hikâyenin zayıflığını, vasatlığını unutturan bir özelliği var filmin... Başta Harley Quinn (Margot Robbie) olmak üzere karakterlerin iyi çizilmesi... Filmin bir başka artısı, mizah duygusu... Mizah tümüyle karakterler ve onların arasındaki ilişkiler üzerinden ilerliyor... Harley Quinn'in abartılı, teatral ve delimsirek halleriyle Black Canary, Cassandra ve Renee Montoya'nın sadeliği arasındaki kontrast, filmin mizahına sağlam bir temel teşkil ediyor. İçlerinde en güçlü motivasyonu taşıyan Helena Bertinelli ise süper kahramanlığa özenen çocuksu halleriyle ekibin belki de en saf üyesi... Cathy Yan, üslubu öylesine öne çıkarmış ki, hikâyenin gerçekliğiyle aramızda mesafe oluşuyor ama kendimizi duygusal anlamda iyi karakterlerin yanında hissediyor ve onlarla özdeşleşiyoruz.
Toplam hasılat: $205,372,791
8 - SHAZAM! (2019)
İstediği zaman süper kahramana dönüşme şansına sahip olan bir çocuğun hikâyesi… Yetişkin bedenini önce içki almak için; güçlerini ise para kazanmak, hava atmak ve eğlenmek için kullanıyor. Verildiği “koruyucu ailedeki” kardeşi Freddy ile birlikte süper kahramancılık oynamakla gerçek bir süper kahraman olmak arasında gidip geliyor film boyunca... Zaten filmin asıl eğlencesi ve hikâyenin çekiciliği burada... Özellikle Billy ile Freddy'nin, Shazam'ın süper güçlerini keşfettikleri süreç komik anlara sahne oluyor. “Süper kahraman bedeni” bir çeşit kostüm oluyor onlar için. “Shazam!” süper kahraman türüyle Harry Potter tarzı fantastik filmleri buluşturuyor. Özellikle canavarların olduğu sahneler, eski usul fantastik masal filmlerinin dünyasını akla getiriyor. Yönetmen David F. Sandberg, 1940'lı, 50'li yılların ucuz süper kahraman filmlerini hatırlatan retro bir estetik kullanıyor. Shazam, “parlak renkli, pelerinli süper demode kıyafeti” ile gerçekçi bir Philadelphia dekoru önünde çıkıyor karşımıza... Komediyle aksiyonu birleştiren, aile seyircisine yönelik bir sevgi ve dostluk filmi.
Toplam hasılat: $367,799,011
7 - BLACK ADAM (2022)
Öykü, sömürgecilerin yönetimindeki Kahndaq halkının özgürlük özlemi çevresinde kuruluyor. Binlerce yıldır uyuyan Teth-Adam’ın gelişiyle, Kahndaq’lı arkeolog Adrianna Tomaz (Sarah Shahi) ve ergen oğlu Amon (Bodhi Sabongui), ezilen halkın aradığı kahramanı bulduğunu düşünerek umutlanıyor; onun sayesinde özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorlar. Buna karşılık, Adalet Topluluğu onun tüm dünya için çok tehlikeli bir kitle imha silahı olduğunu öne sürüyor; hemen yakalanması gerektiğini söylüyor. Gizemli Teth-Adam’ın ise kahramanlık konusunda pek istekli olmadığını anlıyoruz. ‘Black Adam’ politik alt metinleriyle dikkat çekiyor. Buna karşılık, derinlikli bir film değil. Aksiyon ve özel efekt şovu her şeye hükmediyor. Yönetmen Jaume Collet-Serra’ya da bu pahalı CGI şovunu yönetmek kalıyor. Filmin büyük bölümü süper güçlerin kendi aralarındaki kapışmalarıyla geçiyor. Sonuçta, baskı altındaki bir halkın kurtuluşunun yine fiziksel güce ve kahramana bağlı olduğu bir film seyrediyoruz.
Toplam hasılat: $393,252,111
6 - JUSTICE LEAGUE: ADALET BİRLİĞİ (2017)
(Justice League)
Yönetmen Zack Snyder’ın öyküsünü Chris Terrio ile birlikte yazdığı film, düz bir ‘iyiler kötülere karşı’ öyküsü anlatıyor. Superman’in yokluğunda dünyayı ele geçirmeye çalışan Steppenwolf’a karşı bir araya gelen süper kahramanların maceralarını seyrediyoruz. Steppenwolf (Ciaran Hinds), dünyayı cehenneme çevirmekten başka hiçbir amacı olmayan, fiziksel olarak çok güçlü, şeytansı ve fantastik bir figür. Filme damgasını vuran ama çok da iyi ele alınamayan asıl mesele, başta Batman (Ben Affleck) olmak üzere herkesteki “Ah keşke Superman sağ olsaydı” temennisi... Öykünün sakat yanı, süper gücün yokluğunun kaosa yol açacağı fikri... “Adalet Birliği” sadece “süper güç özlemi”ni değil, kurtarıcılara duyulan hayranlığı da besleyen bir film. Aksiyon sahneleri ağırlıkla süperlerin kendi aralarındaki fiziksel çatışmalar üzerine kurulu. 4 saat süren yönetmen kurgusunun 2021 yılında ‘Zack Snyder’s Justice League’ adıyla internet üzerinden seyircilerle buluştuğunu ama eleştirmenlerden yine yüksek notlar alamadığını belirtelim. Seyircilerin tepkileri ise çok daha olumluydu.
Toplam hasılat: $657,926,987
5 - MAN OF STEEL (2013)
Serinin ismini değiştirmeyi dahi göze alan filmin, önceki Superman’lere oranla daha sert ve karanlık bir dünya hedeflediği belli. Zack Snyder'in yönettiği film, bizi Superman’in Kripton'daki bebekliğine ve ‘S’ sandığımız simgenin anlamına kadar götürüyor. Ergenlik sancılarıyla paralel gelişen süper yeteneklerin verdiği acı, ucubelik ile süperlik arasında kalmışlık ve hayatta ne yapacağına dair hâlâ bir karar verememiş olma halleri ilgiye değer. Ama hikâye ne yazık ki bunların hiçbirini geliştirmiyor. Karizmatik, otoriter babanın (Russell Crowe) bilgisayar belleğindeki gölgesi, kimlik sorunlarını anında çözüyor ve adamımız dünyayı kurtarmak için hemen harekete geçiyor. Gerisi bildik hikâye: Lois Lane’e (Amy Adams) sevdalı Superman, süper yeteneklere sahip kötü adamlara karşı gelerek dünyayı kurtarmak için harekete geçiyor. Perdede süper adamların yumruklu, tekmeli dövüşünün yarattığı büyük, görkemli tahribattan başka ilgiye değer bir şey yok. Binalar yıkılıyor, şehir altüst oluyor ve süperler, sınırları uzaya kadar taşan büyük ringde adeta Amerikan güreşi yapıyor.
Toplam hasılat: $668,045,518
4 - SUICIDE SQUAD: GERÇEK KÖTÜLER (2016)
(Suicide Squad)
Devlet kendisini tehdit edecek süper kötülere karşı, hapishanede tuttuğu süper kötülerden bir ekip kurmak isterse neler olur? Bu sorudan yola çıkan film, renkli karakterlerine karşın bir özel efekt şovu olmaktan öteye gidemiyor. Mezardan çıkan mumya tarzı fantastik filmlerle süper kahraman janrını birleştirmeye gayret eden “Suicide Squad”, çeşitli klişeleri “kes yapıştır” mantığıyla peş peşe sıralıyor. David Ayer’in yazıp yönettiği film, ‘Adı kötüye çıkmış’ olanların herkesten daha iyi ve fedakâr olabildiği bir dünya sunuyor bize. Devlet, içeri tıktığı kötülerden daha kötü, hoşgörüsüz ve baskıcı mesela... Kötüler ise ya aşk ve kader kurbanı durumundalar ya da toplumun ötekileştirdiği yalnız insanlar... “Suicide Squad” birbirinden kopuk, video klip gibi sahnelerle ilerleyen, duygusuz bir özel efekt şovundan öteye gidememesine rağmen gişelerde başarılı olmuştu.
Toplam hasılat: $746,846,894
3 - WONDER WOMAN (2017)
Gal Gadot’un canlandırdığı Amazon prensesi Diana, I. Dünya Savaşı’nı bitirmek amacıyla yaşadığı cennet adayı terk ederek Almanların geliştirdiği kimyasal silahın peşine düşer. Filme, Diana ya da Wonder Woman’ın hayat hikâyesi olarak bakılabilir. Wonder Woman resimli romanlardaki gibi bir Amazon prensesi ve kökenleri Yunan mitolojisine kadar giden bir yarı tanrıça... Diana’nın büyüdüğü ada, uygarlık dışı bir mekân. Bir gizli cennet... İngilizler adına çalışan Amerikan casusu Steve Trevor’un (Chris Pine) uçağının ada açıklarında düştüğü sahne, öyküyü yakın tarihe bağlasa da mitolojiden hiç kopmuyoruz. Almanlar, Osmanlılar, İngilizler ve kimyasal silahlar bir yana her şey, Savaş Tanrısı Ares’le Diana arasındaki çatışmayla ilgili... Erkek yönetmenlerin egemen olduğu bir türde Patty Jenkins, teknik ve estetik anlamda gayet iyi iş çıkarıyor. Çektiği en güzel aksiyon sahnesi, Amazonlu kadınlarla Alman ordusunun plajdaki savaşı... Üniformalı erkeklerin ateşli silahlarına karşı kadınlar ok, mızrak ve kılıçların yanı sıra fiziksel güçleri ve akrobatik yetenekleriyle savaşıyorlar. Görsel anlamda keskin kontrastlara dayalı bir tür medeniyetler ve cinsiyetler savaşı bu...
Toplam hasılat: $822,854,286
2 - Batman v Superman: Adaletin Şafağı (2016)
(Batman v Superman: Dawn of Justice)
Film DC Comics’in süper kahramanlarını bir araya getiren alternatif bir evrende geçiyor ve hikâyeyi “Adalet Birliği” (Justice League) adıyla anılan yeni seriye bağlıyor. Superman Metropolis’in, Batman Gotham şehrinin kahramanı. Hikâye Superman filmi “Man of Steel”in (2013) devamı niteliğinde. O filmde Superman’in cephesinden izlediğimiz savaşı bu kez Batman’in bakış açısından görüyor ve sivil halkın neler yaşadığına tanık oluyoruz... Batman kayıpların hesabını sormaktan yana. Superman’in güçlerinden rahatsız olan tek kişi o değil. Meseleye demokrasi açısından bakan senatör Finch de hesap vermesini istiyor. Öte yandan Superman de Batman’in yargısız infazlarından rahatsız. Batman – Superman gerilimi sürerken bundan en çok faydalanan ise Lex Luthor oluyor. Batman ve Superman kibirlerini çarpıştırırken o çılgınca bir ihtirasla kıyametin kopmasını arzuluyor. Süper kahramanları Tanrı’nın temsilcisi olarak görüyor ve Şeytan’ın tarafını tutuyor. Baştan sona karanlık, huzursuz ve kaotik bir film. Bu arada, Batman ile Superman’in testosteron saçan enerji israfına karşılık Lois ve Wonder Woman’ın sakinlikleri dikkat çekici.
Toplam hasılat: $873,637,528
1 - Aquaman (2018)
Aquaman'in kendi adını taşıyan ilk solo filmi, annesi ve babasının tanışmasıyla başlıyor. Babası deniz feneri bekçisi Tom Curry (Temuera Morrison), annesi ise Atlantis kraliçesi Atlanna (Nicole Kidman)... Arthur Curry / Aquaman (Jason Momoa) ise süper güçleri olan bir melez... Sadece karada değil, deniz altında da yaşayabiliyor. İktidar hırsıyla yanıp tutuşan kardeşi Orm’un (Patrick Wilson) amacı önce Okyanusların Efendisi olmak, sonra da karada yaşayan insanları yok etmek... Orm'un nişanlısı, suya hükmetme yeteneği olan Mera (Amber Heard), vicdan sahibi bir Atlantisli olarak Arthur'dan yardım istiyor. Arthur'un Atlanna'nın büyük oğlu olarak tahtta hakkı var ama bunun için uzun süredir kayıp olan Üç Çatallı Mızrağı bulması gerekiyor. James Wan'ın yönettiği filmin büyük bölümü bilgisayardan çıkmış görüntülerle dolu... Özellikle deniz altında geçen sahnelerde tam bir fantazi dünyasındayız.
Toplam hasılat: $1,148,528,393