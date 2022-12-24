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En iyi 15 Noel filmi

Aralık ve ocak ayları, yeni Noel filmlerinin gösterime girdiği, klasiklerin ise yeninden hatırlandığı bir dönemdir. İşte en iyi Noel filmleri. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın seçkisi…   

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  • En iyi 15 Noel filmi

    15. VAHŞİ GECE (2022)
    (Violent Night)

    İşini yapmak üzere geldiği büyük evde, kendine Scrooge adını veren birinin liderlik ettiği silahlı hırsızlar çetesini görünce hiçbir şeye karışmak istemez Noel Baba (David Harbour). Zaten insanlıktan, hatta çocuklardan bile ümidini kesmiştir. Ayrıca süper gücü bacalardan geçmekle kısıtlı, yaşlı ve göbekli biridir. Ama masum bir kız çocuğunu kötü adamların insafına terk etmek istemez. Noel’in manevi anlamını, maddi değerlere karşı ailenin önemini öne çıkaran bir kara komedi… Buna karşılık, Noel’de çoluk çocuk seyredilecek bir aile filmi değil. Birçok sahnede grafik şiddet kendini gösteriyor. Peş peşe insanlar ölüyor ve kan dökülüyor; ama gerilimden ziyade şiddet ve komedi var. Pat Casey ve Josh Miller imzalı senaryo, ‘Zor Ölüm’ ve ‘Evde Tek Başına’ gibi Noel filmleriyle paslaşmayı ihmal etmiyor. Özellikle ‘Zor Ölüm’ü bilenler için Noel Baba’yı John McClane ile karşılaştırmak çok eğlenceli…
  • En iyi 15 Noel filmi

    14. YENİ YIL ŞARKISI (2009) 
    (A Christmas Carol)

    “Merhamet ve sevgi olmadan hayatın tadı tuzu yoktur” diyen, paylaşılmadığı sürece maddi değerlerin hiçbir işe yaramayacağına bizi inandıran klasik bir Noel masalı. Usta yönetmen Robert Zemeckis, Charles Dickens’ın ünlü klasiğinin yeniden çevriminde 3D ve dijital animasyon tekniğine başvuruyor; Jim Carrey ve Gary Oldman’dan etkileyici “performanslar yakalıyor”. Hiç eskimeyecek, içinizi hep ısıtacak bir kış öyküsü.
  • En iyi 15 Noel filmi

    13. ELF (2003) 

    Yıllar önce bir yanlışlık sonucu Noel Baba’nın yanına götürülen ve Baba Elf tarafından büyütülen bir elf (Will Ferrell) biyolojik babasını bulmak için New York’a gelir. Babası ve üvey annesi onu yanlarına kabul eder... İlk bakışta vasat bir komedi izlenimi verse de, ince bir mizah duygusunu Noel sıcaklığıyla birleştirmeyi başaran, iyi yazılmış, iyi oynanmış hoş bir film. David Berenbaum yazdığı filmi Jon Favreau yönetti.
  • En iyi 15 Noel filmi

    12. KLAUS (2019)

    Genç postacı Jesper, Kuzey Kutup Dairesi’ndeki bir adada çalışmaya başlar. Çok fazla işi yoktur. Bırakın mektup yazmayı, kendi aralarında dahi konuşmayı sevmeyen insanlar yaşar adada. Jesper, içine düştüğü yalnızlığı öğretmen Alva ile iletişim kurarak aşmaya çalışırken el yapımı oyuncaklarla dolu bir evde oturan esrarengiz marangoz Klaus ile tanışması, hayatını değiştirir. Sergio Pablos’un yönettiği İspanya – ABD ortak yapımı film, en iyi animasyon dalında Oscar’a aday olmuş, aynı kategoride BAFTA ödülünü kazanmayı başarmıştı. Son yılların en iyi Noel filmlerinden biri.
  • En iyi 15 Noel filmi

    11. EVDE TEK BAŞINA (1990) 
    (Home Alone)

    Evin kalabalığından sıkılan ve hep yalnız kalmak isteyen küçük Kevin (Macaulay Culkin), Noel tatili için Paris’e giden ailesi tarafından evde unutulur. Kevin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıdır. Bu arada, iki hırsız eve göz koymuştur ama Kevin’in şeytani zekâsının farkında değillerdir. İki aptal hırsız ile Kevin arasındaki aksiyon komedisi duygusal bir Noel öyküsüyle birleşiyor. Chris Columbus’un yönettiği film, gişelerde büyük başarıya ulaşmıştı.
  • En iyi 15 Noel filmi

    10. AŞK HER YERDE (2003) 
    (Love Actually)

    Londra’da Noel öncesi günlerde geçen film, 8 farklı çiftin hikâyesini iç içe anlatıyor. Noel’e doğru aşkı arayan yalnız insanlar arasında, çalışanlarından birine kur yapmaya başlayan İngiltere Başbakanı dahi var. Richard Curtis’in yazıp yönettiği film, “dünyada sandığımızdan çok daha fazla sevgi olduğu ama bizim bunu fark etmediğimiz” tezini inandırıcı kılmayı başarırken Noel’in insanları bir araya getiren özelliğinin de altını çiziyor. Romantik komedi ve Noel’i birleştiren filmleri sevenler için…
  • En iyi 15 Noel filmi

    9. NEŞELİ HAYAT (2009) 

    Yeni yıldan önce bir alışveriş merkezinde Noel Baba olarak çalışan Rıza Şenyurt (Yılmaz Erdoğan), mahalle dayanışmasının kaybolup gittiği, akrabalık bağlarının maddi değerlere yenik düştüğü bir dünyada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. İçindeki Noel Baba’yı keşfeden Rıza’nın hüzünlü ve komik yeni yıl öyküsü, inatla mutluluğu aramamız ve mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Yılmaz Erdoğan’ın en iyi filmlerinden biri…
  • En iyi 15 Noel filmi

    8. ZOR ÖLÜM (1988)
    (Die Hard)

    New York Şehri Polis Teşkilatı’nda çalışan Detektif John McClane (Bruce Willis), ayrı yaşadığı eşi Holly’yi görme umuduyla Noel akşamı Los Angeles’a gelir. Eşinin çalıştığı iş yerinde düzenlenen Noel Partisi’ne katılmak üzere plazaya vardığında teröristler de binadaki insanları rehin almak için harekete geçmişlerdir. Teröristler her şeyi büyük bir incelikle planlamışlar ama onun varlığını hesaba katmamışlardır. John McClane eşini ve diğer rehineleri kurtarmak için zamana karşı mücadele etmek zorundadır Roderick Thorpe’un ‘Nothing Lasts Forever’ adlı romanından sinemaya uyarlanan filmi John McTiernan yönetti.
  • En iyi 15 Noel filmi

    7. BATMAN DÖNÜYOR (1992)
    (Batman Returns)

    Yönetmen Tim Burton 1989'da ellerine teslim edilen Batman'i yeni bir bakış açısıyla gişelerde büyük bir başarıya ulaştırınca üç yıl sonra çektiği ve Noel döneminde geçen ikinci filmde sınırları genişletilmiş bir sanatsal özgürlükle hareket etti. Kedi Kadın (Michelle Pfeiffer) ve Penguen (Danny DeVito) gibi unutulmaz karakterlerle Gotham'ı fantastik bir dünyaya dönüştürdü, süper kahraman filmlerine kişisel bir dokunuş getirdi. Sadece Tim Burton hayranlarının değil Batman takipçilerinin de beğendiği bir filmdi. Aradan geçip giden yıllara rağmen farklı kuşakların üzerinde anlaştığı en iyi Batman uyarlamalarından biri olarak kabul edilir hâlâ. Penguen, Gotham City’de doğan ilk erkek çocuklarını öldürmek için şehri kontrol etmek isteyen Max Shreck (Christopher Walken) ile işbirliği yapar. Kedi Kadın’ın derdi ise Max Shreck’ten intikam almaktır. 
  • En iyi 15 Noel filmi

    6. IN BRUGES (2008)

    Londralı iki tetikçi Ray ve Ken, patronları Harry (Ralph Fiennes) tarafından Noel zamanında Belçika'nın Bruges şehrine gönderilirler. Ray (Colin Farrell), son işinde çuvallamış ve masum birinin ölümüne yol açmıştır. Tecrübeli ve rahat Ken (Brendan Gleeson), Ortaçağ'dan kalma şehrin keyfini çıkarırken Ray, başarısızlık ve vicdan azabıyla boğuşur. Tarih, kültür ve masallarla dolu gizemli şehir, iki tetikçiyi derinden etkiler. Su kanallarıyla dolu olan Bruges, tüm güzelliğiyle sanatın, mimarinin ve ölümsüzlüğün simgesi gibi durur karşılarında... Onlarsa başka insanların hayatına son veren katillerdir... Filmin ironisi, şehirle suç dünyası arasındaki derin kontrasttan besleniyor. İngiliz yönetmen Martin McDonagh, Bruges şehrinin ‘rol çalması’ için de elinden gelen her şeyi yapıyor.
  • En iyi 15 Noel filmi

    5. NOEL GECESİ KÂBUSU (1993) 
    (The Nightmare Before Christmas)

    Henry Selick’in yönettiği, Tim Burton’ın yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği film, stop-motion tekniğiyle çekilmiş fantastik bir müzikal komedi. Vampir, kurt adam, cadılar gibi bütün korkutucu varlıkların ikâmet ettiği Halloween kasabasının kralı hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılır. Bir gün tesadüfen keşfettiği Noel kasabasını görünce yeni bir şey yapmak ister... Tim Burton usulü karanlık ve gotik estetik, Noel ruhunun iyimserliğiyle buluşuyor.
  • En iyi 15 Noel filmi

    4. 34. CADDE’DE MUCİZE (1947) 
    (Miracle On 34th Street)

    Noel Baba rolü yapsın diye bir mağazada işe alınan ve gerçek Noel Baba olduğunu iddia eden bir adamın etrafında gelişen öykü, Şükran Günü ile Noel arasındaki dönemde geçiyor. Dürüstlüğüyle kısa sürede herkesin sevdiği bir karakter haline gelen Kris Kringle, maddi değerlerin hâkim olduğu bir dünyaya yeniden Noel ruhunu hatırlatmayı başarıyor. Yönetmen George Seaton’un Valentine Davies’in bir öyküsünden uyarladığı ‘34. Cadde’de Mucize’ en iyi Noel filmleri seçkilerinin vazgeçilmezlerinden biridir.  
  • En iyi 15 Noel filmi

    3. GARSONİYER (1960) 
    (The Apartment)

    En iyi film, yönetmen ve senaryo dahil 5 dalda Oscar alan “Garsoniyer”, evini çalıştığı şirketin üst düzey yöneticilerine garsoniyer olarak tahsis eden C.C. Baxter’in (Jack Lemmon) komik olduğu kadar acıklı öyküsünü anlatır. Baxter kandırılarak eve getirilen kızlardan biri olan Fran’den (Shirley MacLaine) hoşlanır. Noel döneminde yalnızlığı daha derinden hisseden insanların sevgiyi bulmasını anlatan hüzünlü ama kalbe iyi gelen bir Billy Wilder filmi.
  • En iyi 15 Noel filmi

    2. AŞK İLANLARI (1940)
    (The Shop Around The Corner)

    Kralik (James Stewart) uzun süredir yazıştığı mektup arkadaşının, çalıştığı hediyelik eşya dükkânında işe yeni başlayan Klara (Margaret Sullavan) olduğunun farkında değildir. Mektuplarda iyi anlaşsalar da gerçek hayatta geçinemezler. Noel ruhuyla romantik komediyi birleştiren ilk filmlerden… İnternet çağında geçen “Mesajınız Var” (You've Got Mail) gibi başarılı bir yeniden çevrimin yanı sıra başka birçok romantik komedi filmine ilham vermiş bir başyapıt, her şeyiyle gerçek bir klasik... Macar yazar Miklos Lazslo'nun oyunundan uyarlanan senaryo ve Ernst Lubitsch'in yönetmenliği harika.
  • En iyi 15 Noel filmi

    1. ŞAHANE HAYAT (1946) 
    (It’s A Wonderful Life)

    Hayatı boyunca yardım sever, iyi kalpli biri olan idealist George Bailey (James Stewart), Noel günü yaşadığı talihsizlik sonrasında kendini çok mutsuz ve çaresiz hisseder. Öyle ki intihar etmeyi bile düşünür. Karşısına çıkan kanatsız melek Clarence, onu teskin etmeye çalışırken Bailey ‘Keşke hiç doğmasaydım’ der. Bunun üzerine melek, onsuz bir dünyanın nasıl olacağını gösterir. O andan itibaren hepimiz onunla birlikte ailemiz ve dostlarımız için aslında ne kadar önemli olduğumuzu, iyiliklerin dünyayı nasıl değiştirebileceğini anlamaya başlarız. Televizyon kanallarında gösterilmeye başlandığı 1970’li yıllara kadar nerdeyse unutulmuş bir Frank Capra filmiydi. Şimdi gelmiş geçmiş en iyi Noel filmi olarak anılıyor.

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