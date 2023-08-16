Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Resim Erol Evgin resim sergisini açtı

        Erol Evgin resim sergisini açtı

        Uzun yıllar müzik, mimarlık ve resim çalışmalarını birlikte yürüten Erol Evgin'in resim sergisi geçtiğimiz gün Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat'ta düzenlenen davetle açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erol Evgin resim sergisini açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erol Evgin’in, resim sergisini Bodrum Göltürkbükü Touch Sanat’ta düzenlenen davetle açtı. Evgin’in, mimari ile resmi tuvalde buluşturduğu, 25 adet yağlı boya tablosunu sanatseverlere sunduğu sergi 5 Eylül'e kadar açık kalacak.

        Yoğun ilgi gören sergi açılışında misafirleriyle yakından ilgilenen Erol Evgin'in, sergi açılışına katılanlar arasında; ressam Devrim Erbil, iş insanları Ahmet Eren ve İsmail Eren, TEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve eşi, Cüneyt Arkın’ın oğulları Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın ve eşleri de vardı.

        Aslı Cüreklibatır - Kaan Cüreklibatır - Erol Evgin - Murat Cüreklibatır - Deniz Cüreklibatır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erol Evgin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Ödüllü yönetmene ceza
        Ödüllü yönetmene ceza
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus