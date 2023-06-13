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Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 vizyon tarihi

Extraction devam filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Yönetmenliğini Sam Hargrave’nin üstlendğini Exraction 2 Netflix’te gösterime girmek için gün sayıyor. İlk filmi Netflix için büyük bir başarıya imza attı. Sadece dört hafta içinde, 99 milyon kişi tarafından izlenen film, Netflix tarihinin en çok izlenen orijinal filmi oldu. Peki Extraction 2 ne zaman çıkacak, hangi platformada olacak? İşte detaylar…

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  • Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 vizyon tarihi! Extraction 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    Extraction 2 filmi için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk filmde paralı asker Tyler Rake'in, Hindistan'ın en büyük uyuşturucu kaçakçısının kaçırılan oğlu Ovi Mahajan'ı, Bangladeş'ten kurtarmak için görevlendirilmesi konu alınmıştı. İşte Netflix’te izleyiciyle buluşacak olan serinin devam filmi Extraction 2’ nin konusu oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgiler…
  • Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 vizyon tarihi! Extraction 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    EXTRACTION 2 KONUSU

    Extraction 2, zorlu bir görevle karşı karşıya olan paralı asker Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) hikayesini konu ediyor. Yaşadıklarından sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan özel eğitimli paralı asker Tyler Rake, tehlikeli yeni bir görev için geri döner. Tyler’dan, acımasız bir gangsterin ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarması istenir. Tyler kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirebilmek için, askeri ve stratejik becerilerini kullanmak zorunda kalacağı zorlu bir maceraya atılır.
  • Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 vizyon tarihi! Extraction 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    EXTRACTION 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Heyecanla beklenen Extraction 2 filmi 16 Haziran Cuma günü dijital medya platformu Nexflix’te izleyiciyle buluşacak.
  • Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 vizyon tarihi! Extraction 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    EXTRACTION 2 OYUNCULARI

    Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Tinatin Dalakishivili, Patrick Newall, Dato Bakhtadze
  • Extraction 2 ne zaman çıkacak? Extraction 2 vizyon tarihi! Extraction 2 filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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