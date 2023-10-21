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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fareler ve İnsanlar'ın 5'inci sezonu başladı

        'Fareler ve İnsanlar'ın 5'inci sezonu başladı

        'Fareler ve İnsanlar'ın 5'inci sezonunun ilk oyununun galasına AK Parti İstanbul Milletvekili, Yapımcı Av. Serkan Bayram da katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:08
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        5'inci sezonun ilk oyunu
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        Dionysos Tiyatro'nun 2 ödüllü 'Fareler ve İnsanlar'ın 5'inci sezonu başladı. Yeni sezonun galasına kendi hayat hikâyesinin anlatıldığı 'Buğday Tanesi'nin yapımcısı AK Parti İstanbul Milletvekili, yapımcı Av. Serkan Bayram da katıldı.

        Erdem Topuz'un yönetmenliğini yaptığı ve başrolde Işık Tolgay ile oynadığı, Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’e ait olan ve ilk kez 1937'de yayınlanan eseri olan ''Fareler ve İnsanlar'', çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşın başından geçen maceralarını ve onların hayallerini anlatıyor.

        Oyunda Ercan Ertan, Necmi Aydın, Tuncay Çağıl, Tuncay Tarhan, Arzu Suriçi Kireçci, Emir Birtan İgit, Utku Öcal'da rol alıyor.

        Ayrıca 5'inci sezonun ilk oyununu oyuncu Anta Toros, Senarist Feza Sınar, yönetmen Mehmet Güleryüz, Film-San Vakfı Genel Müdürü ve gazeteci Kıvanç Terzioğlu'da izleyenler arasında yer aldı.

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        #Fareler ve İnsanlar
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