Fatih Akın'dan Marlene Dietrich dizisi



Görüntü Yönetmenleri Derneği’nin YouTube yayınına konuk olan yönetmen Fatih Akın, yeni projesini açıkladı.

Projenin Alman aktris Diane Kruger’a ait olduğunu belirten Akın, Amerikan kanalı HBO için Alman asıllı ünlü oyuncu Marlene Dietrich'in hayatını anlatan 6 bölümlük bir mini dizi çekeceğini söyledi.

Diane Kruger, Fatih Akın

1930'ların Hollywood'unun aslında kendi dünyası olmadığını bu yüzden de başta korku ve endişeleri olduğunu anlatan usta yönetmen şöyle devam etti: "Diane ‘Benim yönetmenim sensin. Ben Marlene Dietrich’i oynamak istiyorum, sen yaz, sen çek’ dedi. ‘Ablam ne diyorsun sen?’ falan dedim. Gerçi ben ondan büyüğüm. Sonra baktım filmimiz gişe yapıyor, ödüller alıyoruz, ‘Madem aramızda böyle bir alışveriş var, yine beraber çalışalım’ dedim.”

Marlene Dietrich

Dizinin senaryosu için dört kişilik bir ekiple 1 yıl çalıştıklarını belirten Fatih Akın şöyle devam etti: "Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Farklı bir yaklaşımı var. Bir saatten sonra '6 bölüm çok para, ne yapacağız' diye düşünmeye başladık. HBO ise 'Biz bunu tek yapacağız. Sen sanatı hallet, biz parayı hallederiz' dedi."

Sohbette karantina günlerini de anlatan Fatih Akın "Corona virus yüzünden herkes dizi seyrediyor. Dizi seyretmek büyük efor. Ben DVD'lerden film izliyorum. Almanya'da şu an dışarı tek ya da iki kişi çıkabiliyoruz. Bir tanıdığım var, sinema işletiyor. 'Benim makinelerin iki haftada bir çalışması lazım ki bozulmasın. Sinema boş. İstediğin zaman gel, film seyret' teklifinde bulundu. Haftada iki-üç kere gidiyorum, koskoca sinemada tek başıma film izliyorum" dedi.