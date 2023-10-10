Faust AKM'de sahnelendi Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod'nun başyapıtı Faust operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda seyircilerle buluşan Faust operasına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen "Faust"un librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carre tarafından kaleme alındı.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Paolo Villa oldu.

Dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Gizem Betil ve ışık tasarımına Yakup Çartık'ın imza attığı eserin dans koreografisini Beyhan Murphy hazırladı.

Temsilde Faust rolünü Hüseyin Likos, Marguerite rolünü Ayten Telek, Mephistopheles rolünü Gökhan Ürben, Valentin rolünü Alper Göçeri, Siebel rolünü Tuğba Tekışık, Wagner rolünü Burak Kul ve Marthe rolünü Neslişah Pekin canlandırdı.

Dramatik bir yapıya sahip olan eser, 21 Ekim'de yeniden AKM'de sahnelenecek.