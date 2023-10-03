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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Faust ilk kez AKM'de sanatseverlerle buluşacak!

        Faust ilk kez AKM'de sanatseverlerle buluşacak!

        Alman yazar J. W. Goethe'nin aynı adlı eserinden uyarlanan Faust operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez AKM'de sahnelenecek 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:07
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        Faust ilk kez AKM'de sanatseverlerle buluşacak!
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        Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’nun başyapıtı Faust operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor.

        Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında, 9 Ekim’de ve sonrasında ise 21 Ekim 2023’de Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek olan Faust operası, görkemli rejisi ve prodüksiyonu ile dikkat çekiyor.

        Goethe’nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen Faust’un librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré tarafından kaleme alınmış.

        Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Paolo Villa. Koreografisi Beyhan Murphy’e ait eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Yakup Çartık’a ait. Dramatik bir yapıya ve çarpıcı görselliğe sahip olan eserin oldukça sürükleyici olan konusu ise şöyle;

        İhtiyar Doktor Faust, kasvetli, karanlık odasında gençliğinin özlemini duymaktadır: Dua da etse derdine çare bulacağından emin değildir. Bu nedenle şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Méphistophélès yüzünde alaycı gülümseyişiyle gelir ve Faust’a ne istediğini sorar; “Para mı, ün mü?” Yaşlı doktor Faust ise hiç birini istemez, o sadece gençliğini arzulamaktadır. Şeytan ona gençliğini verecektir ancak buna karşılık ondan ruhunu ister. Ve Méphistophélès kozunu oynar. Aniden güzel bir kız hayali belirir, bu Marguerite’dir. Marguerite’i gören Faust heyecanla pazarlığı kabul eder. Böylece olaylar gelişir ve Faust genç bir delikanlı olarak kaderini Şeytan Méphistophélès’nin ellerine bırakır…

        Sezon içinde de sanatseverler ile buluşacak olan eserde Faust rolünü Caner Akın, Berk Dalkılıç, Erdem Erdoğan ve Hüseyin Likos, Méphistophélès rolünü Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu, Gökhan Ürben, Marguerite rolünü Ayten Telek, Gülbin Günay, Dilruba Bilgi, Valentin rolünü Caner Akgün, Alper Göçeri, Burak Kul, Siébel rolünü Asude Karayavuz, Ayçin Sürücüer, E. Tuğba Tekışık, Wagner rolünü Çağdaş Bektaş, Burak Kul, Marthe rolünü Neslişah Pekin, Nursel D. Yazgan dönüşümlü olarak üstleniyor.

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        #Faust Operası
        #AKM
        #Opera
        #Charles-François Gounod
        #J. W. Goethe
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