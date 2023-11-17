'Faust' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi Alman yazar J. W. Goethe'nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles - François Gounod'nun başyapıtı 'Faust' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi

Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles - François Gounod’nun başyapıtı 'Faust' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenen 'Faust' operası, görkemli rejisi ve prodüksiyonu ile sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Goethe’nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin bir özeti olarak kabul edilen 'Faust'un librettosu, Jules Paul Barbier ile Michel Florentin Carré tarafından kaleme alınmış.

Recep Ayyılmaz’ın sahneye koyduğu eserin orkestra şefi Zdravko Lazarov, koro şefi ise Paolo Villa. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Yakup Çartık’a ait olan eserin dans koreografisi ise Beyhan Murphy imzalı. Dramatik bir yapıya ve çarpıcı görselliğe sahip olan eserin oldukça sürükleyici olan konusu ise şöyle;

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İhtiyar Doktor Faust, kasvetli, karanlık odasında gençliğinin özlemini duymaktadır: Dua da etse derdine çare bulacağından emin değildir. Bu nedenle şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Méphistophélès yüzünde alaycı gülümseyişiyle gelir ve Faust’a ne istediğini sorar; “Para mı, ün mü?” Yaşlı doktor Faust ise hiç birini istemez, o sadece gençliğini arzulamaktadır. Şeytan ona gençliğini verecektir ancak buna karşılık ondan ruhunu ister. Ve Méphistophélès kozunu oynar. Aniden güzel bir kız hayali belirir, bu Marguerite’dir. Marguerite’i gören Faust heyecanla pazarlığı kabul eder. Böylece olaylar gelişir ve Faust genç bir delikanlı olarak kaderini Şeytan Méphistophélès’nin ellerine bırakır.

Temsilde; Faust rolünü Caner Akın, Méphistophélès rolünü Zafer Erdaş, Valentin rolünü Caner Akgün, Wagner rolünü Çağdaş Bektaş, Marguerite rolünü Dilruba Bilgi, Siébel rolünü Ayçin Sürücüer, Marthe rolünü Nursel Dinler Yazman üstlendi.

'Faust' operası, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü tekrar, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.