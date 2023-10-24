Fazıl Say 100 Yaşında Bir Çocuk adlı eserini Habertürk'e anlattı
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği '100 Yaşında Bir Çocuk' adlı eserin hikayesini Habertürk'e anlattı
Giriş: 24.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:39
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel beste yaptı.
'100 Yaşında Bir Çocuk' adındaki 6. Senfoni, 12 Ekim'de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezon açılış konserinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.
Fazıl Say ile şef Can Okan, 6. Senfoni, 100 Yaşında Bir Çocuk eserinin hikayesini, Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü Aysun Öz'e anlattı.