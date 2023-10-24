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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Fazıl Say 100 Yaşında Bir Çocuk adlı eserini Habertürk'e anlattı

        Fazıl Say 100 Yaşında Bir Çocuk adlı eserini Habertürk'e anlattı

        Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği '100 Yaşında Bir Çocuk' adlı eserin hikayesini Habertürk'e anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:39
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        Fazıl Say'dan Cumhuriyet'e özel beste
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        Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel beste yaptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        '100 Yaşında Bir Çocuk' adındaki 6. Senfoni, 12 Ekim'de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezon açılış konserinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.

        Fazıl Say ile şef Can Okan, 6. Senfoni, 100 Yaşında Bir Çocuk eserinin hikayesini, Habertürk TV Kültür Sanat Direktörü Aysun Öz'e anlattı.

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        #fazıl say
        #Cumhuriyetin 100. yılı
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