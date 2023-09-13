Ferzan Özpetek’ten 'Madama Butterfly'

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in eleştirmenler tarafından “Özpetek’in özgür butterfly’ı" yorumu yaptıkları 'Madam Butterfly', 28 Eylül'de Napoli San Carlo Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Sinemadaki deneyimini bir kez daha sahneye taşıyan Ferzan Özpetek, klişelerden uzak sahnelerin yer aldığı müzikalde çift oyuncu kadrosu ile çalışıyor. Üç perdelik bir Japon trajedisi olan müzikalle seyirciyi 1950'lerin Japonya'sına götüren yönetmen, kendi butterfly’ını orijinal, gelenekten uzak ve cesur bir bakış açısıyla yorumluyor.

"Benim Butterfly'ım 50'li yılların Amerikan kadını stilinde" diyen Ferzan Özpetek, başkarakter Cio Cio-San içinse şunları söylüyor: “Kararlı, ne yaptığını bilen, din değiştiren, kırılgan değil, kurban değil. Kafasında film gibi bir öykü yaratıyor. Özgür bir kadın olmak, Amerika’ya gitmek istiyor. Benim Butterfly’ımın olaylara karşı koyma gücü var. Ölmeye karar verdiğinde de bunu bilinçli yapıyor."

Aslında kurbanın Pinkerton olduğunu da belirten Özpetek, "O bir kukla, bir av. Birbirlerini delice istiyorlar ve gerçekçi anlamda sahnede seyirciyi şaşırtıyorlar" diyor.