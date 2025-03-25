Filiz Akın'ın hayat görüşü, cenazesine yansıdı

Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra şu açıklamada bulundu; "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Sosyal medyada; Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğine ilişkin sorular soruldu, yorumlar yapıldı.

Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.

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Filiz Akın, hayat görüşü ve insanların cenazesine gelmesinin yorucu olacağını düşünecek kadar zarif bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle cenazesinin, sessiz sedasız defnedilmesini istedi. Ailesi de bu isteğini yerine getirdi.