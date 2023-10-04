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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Filmekimi başlıyor

        Filmekimi başlıyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22'nci kez düzenlenecek Filmekimi'nin basın buluşması gerçekleşti. Gece, Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış seçkisinden, Monia Chokri imzalı Aşkın Tabiatı / Simple Comme Sylvain'in gösterimiyle sona erdi. Filmekimi biletleri 4 Ekim Çarşamba günü 10.30'da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 7 Ekim Cumartesi günü 10:30'da genel satışa açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:06
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        Filmekimi başlıyor
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        Cannes'dan Venedik'e Locarno'dan Toronto'ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmler ve heyecanla beklenen yeni yapımlarıyla dolu programıyla 13-22 Ekim'de İstanbul'da, 20-22 Ekim'de İzmir'de gerçekleşecek Filmekimi'nin gelişi, 3 Ekim akşamı kutlandı.

        Strange Way of Life
        Strange Way of Life

        Geceyi konuşmasıyla açan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, sözü İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'a bıraktı.

        Yeşim Gürer Oymak, "Filmekimi İKSV'nin çok genç, çok dinamik bir etkinliği. Sinemaseverler için Filmekimi adeta bir tutku. İstanbul Film Festivali'nin hemen ardından Filmekimi için gün saymaya başlanıyor; belki bütün yaz boyunca hangi filmlerin programda yer alacağı merak ediliyor. Dünyanın dört köşesinden en merakla beklenen, ilgiyle takip edilen, bol ödüllü, en yeni, en yenilikçi filmler Filmekimi'nde yer alıyor. Yıllar içinde sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen bu film haftasının gördüğü ilgiden dolayı çok mutluyuz. Yıllardır Filmekimi'nin önemine bizimle birlikte inanan ve bu etkinliğe desteğini sürdüren Paribu'ya değerli işbirliği için teşekkür ediyorum" diye belirtti.

        The Beast
        The Beast

        ÖDÜLLÜ FİLMLERLE DOLU PROGRAM

        2023 Cannes Film Festivali’nde Tràn Anh Hùng’a En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıran Şeflerin Aşkı (The Taste of Things), En İyi Senaryo Ödülü’nün sahibi, Hirokazu Kore-eda imzalı Canavar (Kaibutsu) ve En İyi Erkek Oyuncu (Kôji Yakusho) ödülüne layık görülen, Wim Wenders’in yönettiği Mükemmel Günler (Perfect Days) Filmekimi’nin beklenen filmleri arasında. Cannes’da En İyi İlk Film seçilerek Altın Kamera Ödülü’nü kazanan Altın Kozanın İçinde (Inside the Yellow Cocoon Shell), festivalin “Belirli Bir Bakış” kategorisinde En İyi Film Ödülü’nü alan acı-tatlı büyüme hikayesi Nasıl Seks Yapacağız? (How to Have Sex), aynı kategoride FIPRESCI Ödülü’nün sahibi olan, Felipe Galvez imzalı Sömürgeciler (Los Colonos) ve Altın Göz En İyi Belgesel Ödülü’nün sahibi Dört Kız Kardeş (Les filles d'Olfa) Filmekimi programında yer alıyor.

        Last Summer
        Last Summer

        Programda ayrıca Ryûsuke Hamaguchi’nin 2023 Venedik Film Festivali’nde Büyük Ödül’ün sahibi olan son filmi Kötülük Diye Bir Şey Yok (Aku wa Sonzai Shinai), Matteo Garrone'ye Venedik'te En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Kaptan Benim! (Io Capitano), 73. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve Almanya’nın bu yılki Oscar adayı olan İlker Çatak imzalı Öğretmenler Odası (Das Lehrerzimmer), 2023 Karlovy Vary Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü alan Stephan Komandarev imzalı Hayat Dersleri (Urotcite na Blaga), festivalde Babak Jalali’nin En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldüğü Fremont ve bu yıl Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen, Johnny Depp’in kral 15. Louis’i canlandırdığı merakla beklenen, Maïwenn’in yönettiği dönem filmi Jeanne du Barry bulunuyor.

        Thomas Cailley'nin bilimkurguyla aksiyon arasında gezinen, Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünün açılış filmi olarak gösterilen filmi Hayvan Krallığı (Le Règne Animal), 2023 Cannes Gan Vakfı Dağıtım Ödülü sahibi İnşallah Erkek Olur (Inshallah Walad), 2023 Champs-Élysées FF Halk Ödülü’nün sahibi Vincent Ölmeli (Vincent Doit Mourir) ve Éric Reinhardt'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Narsistle Aşk (L'amour et les forêts) Filmekimi’nde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

        May December
        May December

        SLOGAN: AYLARDAN FİLMEKİMİ

        #AylardanFilmekimi sloganıyla devam eden Filmekimi’nin reklam kampanyası, Filmekimi’nde arka arkaya film izleyen sahipleri tarafından ihmal edilmiş hayvan dostlarımıza odaklanıyor. Mizahi bir yaklaşımın benimsendiği afişlerde de Filmekimi zamanı eve az gelen sahiplerine isyan eden bu hayvanları görüyoruz.

        Priscilla
        Priscilla

        BİLETLER 7 EKİM'DE SATIŞA ÇIKIYOR

        Filmekimi biletleri, 4 Ekim Çarşamba günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 7 Ekim Cumartesi günü 10:30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından ve Passo perakende noktalarından satın alınabilir.

        Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek /Sinema Evi'nde, İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de izlenebilecek.

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        #filmekimi
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