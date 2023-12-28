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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı

        'Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski' nin 1891'de bestelediği son eseri olan 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini dün akşam gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:52
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        'Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı
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        Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü - masal tarzı 'Fındıkkıran' balesinin prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda yapıldı.

        Biletleri satışa çıkar çıkmaz biten prömiyer muhteşemdi. Eserde yer alan sanatçılar, orkestra ve özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi – Çocuk Balesi öğrencilerinden 16 öğrencinin dansları tüm sanatseverler tarafından coşkuyla alkışlandı.

        Alman yazar E. T. A. Hoffmann’ın değişik ülkelerdeki benzer halk öykülerinden yola çıkarak 1816'da yazdığı ‘Fındıkkıran ve Fareler Kralı’ adlı öyküyü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père); hikâyenin kasvetli havasını yumuşatıp bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlandı.

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        St. Petersburg'daki Krallık Tiyatroları'nın 1890’larda yönetmeni olan Ivan Vsevolozhsky, Dumas'nın Fındıkkıran öyküsünün iyi bir bale eseri olabileceğini düşünmüş ve Çaykovski’den bu konu üzerine bir bale bestelemesini istedi. Çaykovski’nin, Krallık Tiyatrosu’nun bale yönetmeni Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa’nın hazırladığı detaylı libretto üzerine bestelediği Fındıkkıran balesinin dünya prömiyeri 18 Aralık 1892'de yapılmış ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlığa rağmen sonraki yıllarda çeşitli koreografların eserde düzenlemeler yaparak yeniden sahnelemeleri sayesinde bale, kaybolup gitmekten kurtuldu.

        Bir yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer alan Fındıkkıran balesinin koreografisi Mehmet Balkan’ a ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koydu.

        Skoda’nın kostüm sponsoru olduğu Fındıkkıran, Ocak ve Şubat aylarında da bale severlerle buluşmaya devam edecek.

        P. İ. ÇAYKOVSKİ

        FINDIKKIRAN

        Bale 2 Perde

        Reji ve Koreografi: Mehmet BALKAN ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra)

        Orkestra Şefi: İbrahim YAZICI / Zdravko LAZAROV

        Sahneye Koyan: Lale BALKAN

        Dekor: Tayfun ÇEBİ

        Kostüm: Sevtaç DEMİRER

        Işık: Taner AYDIN

        Video Prodüksiyon: Ahmet ŞEREN

        Şeker Perisi / Clara: Büşra AY

        Prens / Clara’nın Erkek Arkadaşı: Çağatay ÖZMEN

        Çiçek Valsi Prens: Oliver SPENCE

        İyilik Perisi: Ayça ANIL

        Drosellmayer: M. Nuri ARKAN

        Baba: Alkış PEKER

        Anne: Ayşe KIRAN

        Büyükanne: Tülay YALÇINKAYA

        Büyükbaba: Özerk TOZKOPARAN

        Colombine: Zeynep GÜÇOĞLU

        Harlequin: Can BEZİRGANOĞLU

        Fındıkkıran: Can BEZİRGANOĞLU

        Kral Fare: Egemen KEMENT ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları prömiyer akşamı eserde dans etti.

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        #Fındıkkıran
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