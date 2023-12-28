'Fındıkkıran'ın prömiyeri yapıldı İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski' nin 1891'de bestelediği son eseri olan 'Fındıkkıran' balesinin prömiyerini dün akşam gerçekleştirdi

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü - masal tarzı 'Fındıkkıran' balesinin prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda yapıldı.

Biletleri satışa çıkar çıkmaz biten prömiyer muhteşemdi. Eserde yer alan sanatçılar, orkestra ve özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi – Çocuk Balesi öğrencilerinden 16 öğrencinin dansları tüm sanatseverler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Alman yazar E. T. A. Hoffmann’ın değişik ülkelerdeki benzer halk öykülerinden yola çıkarak 1816'da yazdığı ‘Fındıkkıran ve Fareler Kralı’ adlı öyküyü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père); hikâyenin kasvetli havasını yumuşatıp bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlandı.

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St. Petersburg'daki Krallık Tiyatroları'nın 1890’larda yönetmeni olan Ivan Vsevolozhsky, Dumas'nın Fındıkkıran öyküsünün iyi bir bale eseri olabileceğini düşünmüş ve Çaykovski’den bu konu üzerine bir bale bestelemesini istedi. Çaykovski’nin, Krallık Tiyatrosu’nun bale yönetmeni Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa’nın hazırladığı detaylı libretto üzerine bestelediği Fındıkkıran balesinin dünya prömiyeri 18 Aralık 1892'de yapılmış ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlığa rağmen sonraki yıllarda çeşitli koreografların eserde düzenlemeler yaparak yeniden sahnelemeleri sayesinde bale, kaybolup gitmekten kurtuldu.

Bir yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer alan Fındıkkıran balesinin koreografisi Mehmet Balkan’ a ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koydu.

Skoda’nın kostüm sponsoru olduğu Fındıkkıran, Ocak ve Şubat aylarında da bale severlerle buluşmaya devam edecek.

P. İ. ÇAYKOVSKİ

FINDIKKIRAN

Bale 2 Perde

Reji ve Koreografi: Mehmet BALKAN ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra)

Orkestra Şefi: İbrahim YAZICI / Zdravko LAZAROV

Sahneye Koyan: Lale BALKAN

Dekor: Tayfun ÇEBİ

Kostüm: Sevtaç DEMİRER

Işık: Taner AYDIN

Video Prodüksiyon: Ahmet ŞEREN

Şeker Perisi / Clara: Büşra AY

Prens / Clara’nın Erkek Arkadaşı: Çağatay ÖZMEN

Çiçek Valsi Prens: Oliver SPENCE

İyilik Perisi: Ayça ANIL

Drosellmayer: M. Nuri ARKAN

Baba: Alkış PEKER

Anne: Ayşe KIRAN

Büyükanne: Tülay YALÇINKAYA

Büyükbaba: Özerk TOZKOPARAN

Colombine: Zeynep GÜÇOĞLU

Harlequin: Can BEZİRGANOĞLU

Fındıkkıran: Can BEZİRGANOĞLU

Kral Fare: Egemen KEMENT ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları prömiyer akşamı eserde dans etti.