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Genç Alman Sineması Sinematek / Sinemaevi'nde

Sinematek/Sinema Evi, 10 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında izlenebilecek ana programında Genç Alman Sineması’na odaklanıyor. 80’ler Türkiye sinemasından kadın filmleri de Sinematek / Sinema Evi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Genç Alman Sineması Sinematek / Sinemaevi'nde
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Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi ile Goethe-Institut Istanbul işbirliğinde ve sinema yazarı Engin Ertan’ın danışmanlığında hazırlanan Genç Alman Sineması 10 Ocak – 31 Mart tarihlerinde Sinematek / Sinema Evi’nde izlenebilir. Programda, 1962’de bir grup genç sinemacının yayımladığı Oberhausen Manifestosu ile başlayan ve “Babamızın Sineması Öldü!” sloganıyla tarihe geçen bu akımı keşfetmeye, hatırlamaya, tartışmaya ve daha iyi anlamaya yönelik 15 uzun metraj film seçkisi yer alıyor. Ayrıca Oberhausen Manifestosu’nun imzacısı olan sinemacıların çektiği kısa filmler de program kapsamında yer alıyor.

80’LER TÜRKİYE SİNEMASINDA KADIN

1980’lerde Türkiye sinemasında kadın karakterlerin temsili önemli bir değişim geçirdi. Kadınlar bir erkeğin hikâyesinde yan karakter olmanın ötesine geçerek kendi hikâyesinin öznesi hâline geldi, çok boyutlu resmedilmeye başladı, özgürleşti, erdemleri ve zaaflarıyla nefes alıp veren insanlara dönüştüler. Bu filmlerden oluşturulan seçki kapsamında, sinemanın tartışmasız “kadın filmleri yönetmeni” Atıf Yılmaz’ın Aaahh Belinda!.., Bir Yudum Sevgi ve Asiye Nasıl Kurtulur filmleri, Füruzan ile Gülsün Karamustafa’nın Benim Sinemalarım, Halita Refiğ’in Teyzem, Ömer Kavur’un Kırık Bir Aşk Hikâyesi ve Yavuz Turgul’un Fahriye Abla filmleri yıllar sonra yeniden Sinematek / Sinema Evi’nde izlenebilecek.

SİNEMANIN AYKIRI KAHRAMANLARI

Ekim ayında erken dönem sinemanın sihirbazları Segundo de Chomón ve Georges Méliès ile başlayan canlı müzik eşliğinde Sessiz Perşembe gösterimleri de Sinematek / Sinema Evi’nde tüm hızıyla devam ediyor. Hollanda Eye Filmmuseum’ın sessiz sinema küratörü Elif Rongen-Kaynakçı danışmanlığında hazırlanan yeni programda hayallerinin peşinden giden, güçlü, bağımsız kadın karakterleri merkezine alan Filibus ve Kısaca Phil’in yanı sıra erken dönem sinemanın en önemli komedi figürlerinden Buster Keaton’ın Aşçı, Komşular ve Sherlock Jr. filmleri canlı müzik eşliğinde seyirciyle buluşacak. Müzik programı Okan Kaya danışmanlığında hazırlanan ve ülkemizin modern müzik sahnesinden yetenekli müzisyenlerin doğaçlama performanslarının eşlik ettiği Sessiz Perşembe gösterimleri Kurukahveci Mehmet Efendi’nin katkılarıyla benzersiz birer izleme deneyimine dönüşüyor.

CANLANDIRMANIN DÜNÜ BUGÜNÜ

Canlandırma sineması, sinema sanatının ve endüstrisinin önemli bir bileşeni ancak özellikle sanatsal ve entelektüel kaygılarla üretilen bağımsız canlandırma sineması alanındaki üretim yeterince bilinir ve görünür değil. Oysa ülkemizde bu alanda yabana atılmaz bir birikim var. Canlandıranlar Yetenek Kampı ve Canlandıranlar Film Festivali’ni hayata geçirerek yıllardır bu birikimin değerlendirilmesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan Canlandıranlar Derneği ile birlikte gerçekleştirilen bu program, Türkiye’den ve dünyadan etkileyici örnekleri bir araya getiren 3 kısa film seçkisi aracılığıyla bağımsız canlandırma sinemasının tarihine bir bakış sunuyor.

FİLMKOOP İLE BAĞIMSIZ TÜRKİYE SİNEMASI

Türkiye sineması için alternatif bir gösterim mecrası ve bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla FilmKoop işbirliği ile gerçekleştirilen Bağımsız Türkiye Sineması gösterimleri devam ediyor. Pazar günleri 14.00 seansında ekip katılımları ile gerçekleşen FilmKoop buluşmalarının ve Sinematek / Sinema Evi’nde gerçekleşecek tüm gösterimlerin programına Sinematek/Sinema Evi’nin sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından ulaşılabilir.

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