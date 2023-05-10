Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'

'Genç Günler' etkinliği çerçevesinde açılan 'Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü Öğrenci İşleri Sergisi' Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde ziyaretçilerini bekliyor.

Genç Günler'de 'Öğrenci İşleri Sergisi'
HABERTURK.COM


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 37. Genç Günler kapsamında, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü’nün hazırladığı bir sergi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde izleyici ile buluşuyor.

Bölümün eğitim öğretim programında özellikle son bir yılda üretilen işlerden oluşan sergileme, birinci yıl öğrencilerinden yüksek lisans düzeyindeki çalışmalara uzanan bir sıralamada dekor, kostüm ve kukla sanat dallarının uygulamalarını, çizim, maket, kostüm, aksesuar ve üç boyutlu örnekler eşliğinde sunuyor.

Sergi, sahne tasarımı eğitimi çerçevesinde tiyatro, opera ve sinema projelerinde gelişen üretim sürecinin ve bu alanda akademik eğitim alan öğrencilerin bir metne nasıl bir metotla yaklaştıklarının görünür hale gelmesi ve tiyatro eğitimi alan farklı disiplinlerdeki öğrencilerin birbirlerinin yaklaşımlarını tanımaları açısından önem arz ediyor.

Kukla alanında sergilenen işler ise ipli kukla, stop motion, muppet kukla ve karakter tasarımına yönelik 3d printer uygulamalar açısından ilgi çekiyor. Geleneksel hale gelen bu buluşmada bu yıl ilk kez yapılacak bir etkinlik de sergi konsepti dâhilinde bir öğrencinin belirli gün ve saatlerde bu mekânda eskiz sürecini canlı çizim yöntemiyle izleyiciye sunması şeklinde olacak. Sergi, 12 Mayıs tarihine kadar izleyici ile buluşmaya devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Müzik Festivali'nde 12 eser prömiyer yapacak
KÜLTÜR-SANAT Müzik Festivali'nde 12 eser prömiyer yapacak
Zeki Demirkubuz'un Hayat sergisi Müze Gazhane'de
KÜLTÜR-SANAT Zeki Demirkubuz'un ilk kişisel sergisi Gazhane'de
Giuseppe Verdi’nin Son Başyapıtı Falstaff AKM’de
KÜLTÜR-SANAT Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı Falstaff AKM’de
3. Uluslararası Distopya Film Festivali 1 Haziran'da başlıyor
KÜLTÜR-SANAT Distopya Film Festivali 1 Haziran'da
'Isle of Escape' 19 Mayıs'ta başlıyor
KÜLTÜR-SANAT 'Isle of Escape' 19 Mayıs'ta başlıyor
'Canavar' seyirciyle buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT 'Canavar' seyirciyle buluşuyor
Cannes Film Festivali ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023 yılı 76. Cannes Film Festivali tarihi
KÜLTÜR-SANAT Cannes Film Festivali geri sayım
Zamane İstanbulları 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nde
KÜLTÜR-SANAT Zamane İstanbulları 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nde
30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
KÜLTÜR-SANAT 30. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.