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        Genç piyanistler yarışıyor

        Sunart Academy Sanat Merkezi tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Piyano Yarışması', genç piyanistlere kendilerini gösterme fırsatı tanıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:50
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        Genç piyanistler yarışıyor
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        Genç yetenekleri bir araya getirerek onların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sunart Academy Sanat Merkezi organizasyonu ile düzenlenen SunArtist Uluslararası Piyano Yarışması, 1 Haziran'da Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.Genç piyanistlere kendilerini gösterme fırsatı tanıyacak olan yarışmanın jüri başkanlığını, Türkiye'nin önde gelen orkestra şeflerinden ve bestecilerinden Murat Cem Orhan üstlenecek. Yarışmada, uluslararası alanda tanınmış ve kendi alanında uzman olan Gülden Gökşen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Profesörü, Türkiye), İrakli Chumburidze (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Gürcistan-Türkiye), Salome Modebadze (Piyanist, Gürcistan-Türkiye) ve Renata Çavdar (Piyano Öğretmeni, Ukrayna-Türkiye) gibi seçkin müzisyenler jüri üyeliği yapacak. Yarışmanın direktörlüğünü ise Sunart Academy kurucusu Evelina Yücel üstleniyor.

        SunArtist Uluslararası Piyano Yarışması, piyanistlerin farklı ülkelerden daha kolay katılım sağlamasına olanak tanımak için iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşama online olarak düzenlenecek, böylece dünyanın dört bir yanından yarışmacıların başvurularını daha rahat tamamlamaları sağlanacak. Final aşaması ise 1 Haziran'da Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nün görkemli konser salonunda gerçekleşecek. Finale kalan yarışmacılar, bu özel sahnede performans sergileyerek uluslararası bir jüri önünde kendilerini gösterme şansı elde edecek.Dereceye giren yarışmacıların yanı sıra, jüri tarafından belirlenen özel ödüller, mansiyon ve teşvik ödülleri de verilebilecek.

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        #Sunart Academy Sanat Merkezi
        #piyano
        #piyanist
        #yarışma
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