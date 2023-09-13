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        Haberler Kültür-Sanat Resim Genç sanatçılardan 'Cumhuriyet Sergisi'

        Genç sanatçılardan 'Cumhuriyet Sergisi'

        İyilik İçin Sanat Derneği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için genç sanatçıların katılımıyla Denizli'de "Cumhuriyet Sergisi" düzenleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 18:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:09
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        Genç sanatçılardan 'Cumhuriyet Sergisi'
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        İyilik İçin Sanat Derneği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için genç sanatçıların katılımıyla Denizli'de "Cumhuriyet Sergisi" düzenleyecek. Dernekten yapılan açıklamaya göre sergi, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak ve Cumhuriyet döneminin önde gelen empresyonist sanatçılarından biri olan İbrahim Çallı'nın mirasını onurlandırmak üzere gerçekleştirilecek.

        Sergiye 35 yaş altı sanatçılar başvuru yapabilecek. Başvurusu yapılan eserlerin tekniğinde herhangi bir sınırlama bulunmamakla birlikte, boyutlarının 100x100 santimetreyi aşmaması gerekiyor. Başvuruların ardından seçici kurul tarafından belirlenecek 20 eser, Denizli'deki Kuzubağ Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

        Her sanatçının en fazla 3 eserle başvurabildiği sergiye seçilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya sergilenmemiş olması gerekiyor.

        Eserlerin "Cumhuriyet" temasını yansıtması ise en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Başvurulara maksimum 150 kelimelik eser metni eklenmesi de isteniyor.

        Türkiye'deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden veya bu programların birinde öğrenimlerini tamamlayan gençler, 15 Eylül'e kadar www.iyilikicinsanat.org veya info@iyilikicinsanat.org adreslerinden sergiye katılım için başvuru yapabilecek.

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        #Cumhuriyet
        #İyilik İçin Sanat Derneği
        #resim
        #İbrahim Çallı
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