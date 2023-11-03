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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Gençlik müzikali 'Dolap' yeni sezonda da devam ediyor

        Gençlik müzikali 'Dolap' yeni sezonda da devam ediyor

        Çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro tarafından sahnelenen çocuk ve gençlik müzikali DOLAP, yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:52
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        'Dolap' yeni sezonda da devam ediyor
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        Kurulduğu günden bu yana yüzlerce çocuk ve genci tiyatro, dans ve müzik çalışmalarıyla buluşturan, çocuk ve gençlerin gelişimlerini tiyatro merkezli sanat programları ile desteklemek üzere bir sosyal girişim olarak kurulan Çocuk Genç Sanat Tiyatro’nun, iki perdeden oluşan ve 30 kişilik dev prodüksiyonla ilk kez 21 Mayıs’ta sahne alan son oyunu, gençlik müzikali “DOLAP”, Eylül ayında Nurus’un desteğiyle sanatın iyileştirici ve kapsayıcı gücünü deprem bölgesindeki gençlerle buluşturdu.

        Bu kapsamda müzikal; Gaziantep, Adana ve İskenderun’da ve deprem bölgesinin ardından 1 Ekim’de İzmir Ahmet Adnan Saygun Konferans Salonu’nda gençlerle ve aileleriyle buluştu.

        Gençler tarafından yine gençlerin ve yetişkinlerin izlemesi amacıyla sahnelenen DOLAP müzikali; varoluşsal sorular soran, ne olacaklarının sınavlarla belirlenmesine karşı çıkan, kimliklerini bulmaya çalışan ve gençliğin anlam arayışına katkıda bulunan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Bu yönüyle oyun, sadece izleyici çocukları ve gençleri değil, aynı zamanda ebeveylerini de eğlendirip iyi vakit geçirtirken; kimlik, kişisel gelişim, ergenlik ve bireysel potansiyel gibi konularda da sorular sordurmayı amaçlıyor. Gençlerin bakış açılarını genişletmek, bazı sanal engelleri sorgulatmaya teşvik etmek ve kendilerini ifade etmek için önlerinde fırsatlar olduğunu da göstermeyi hedefleyen DOLAP, 8-18 yaşları arasındaki 25 çocuk ve gencin performansıyla, yaşıtlarına da ilham ve güç kaynağı olacak. Prova mekanı olarak Han Spaces’ın desteğini alan oyunda dekor olarak mevcut hiçbir sandalyeye benzemeyen hem renkli hem de çok eğlenceli koltukları yer alıyor.

        “DOLAP” ‘ın belirlenen Kasım - Aralık programı:

        5 Kasım Pazar Saat:18:00 Torium Sahne

        17 Kasım Cuma Saat:20:00 Torium Sahne

        23 Kasım Perşembe Saat:20:00 Fişekhane İkinci Sahne

        15 Aralık Cuma Saat:20:00 Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

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        #dolap
        #müzikal
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