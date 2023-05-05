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Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, 22. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu

Her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde verilen Vehbi Koç Ödülü sahibini buldu. Bu yıl kültür alanında verilen 22. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi tiyatro sahnesinde 64'üncü yılını dolduran tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu oldu

Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, 22. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu
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HABERTURK.COM

Vehbi Koç Vakfı tarafından her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birinde takdim edilen Vehbi Koç Ödülü'nün bu yılki sahibi Genco Erkal ve kurucularından olduğu Dostlar Tiyatrosu oldu.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu tarafından Prof. Dr. Filiz Ali'nin başkanlığını yaptığı, Prof. Dr. Dikmen Gürün, Ersen Gürsel, Prof. Dr. Ahu Antmen ve Alin Taşçıyan'dan oluşan Seçici Kurul'un önerdiği adaylar arasından seçilen Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu, 22. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu. Genco Erkal ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un elinden aldı.

ÖDÜLÜN SAHİBİ DUAYEN GENCO ERKAL VE DOSTLAR TİYATROSU

Koç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "2023 fevkalâde özel bir yıl. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanının çok ötesinde ve Türkiye için hâlâ tek geçerli yol olan çağdaş vizyonuyla kurduğu Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutlayacağız'' diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Büyük Önder'in, 'Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hattâ reis-i cumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız' ve 'Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata mâlik olamaz' vecîzeleri, O'nun Cumhuriyet değerleriyle özdeş muâsır medeniyet algısını ve sanata, sanatçıya, kültüre verdiği desteği açıkça gösteriyor.

Vehbi Koç Ödülü'nü böylesine anlamlı bir yılda, kültür ve sanat alanında duayen kabul edilen bir memleket sevdalısına ve kendisinin de kurucularından olduğu çok kıymetli bir sanat kurumuna takdîm edecek olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Seçici kurulumuz bu seneki ödülümüzü kıymetli tiyatro sanatçımız Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na lâyık gördü. Kendilerini candan tebrik ediyorum.''

"64 YILLIK SANAT HAYATIMIN DORUK NOKTASINA ULAŞMIŞ GİBİYİM"

Genco Erkal ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''Kuruluşundan bu yana sağlık, eğitim ve kültür alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren, toplumda saygın yeri olan Vehbi Koç Vakfı'ndan bu imrenilen ödülü almak benim için büyük onurdur. Bu ödülle 64 yıllık sanat hayatımın doruk noktasına ulaşmış gibiyim.

Bugün burada hakkımda öyle güzel şeyler söylendi ki gurur duydum, bana sadece teşekkür etmek kaldı. Ödül tanıtım filminde beni hak etmediğim ölçüde göklere çıkaran dostlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Beni bu ödül için öneren seçici kurul üyelerine de kocaman bir teşekkür borçluyum. En büyük teşekkür tabii ki Vehbi Koç Vakfı'na. Bana lâyık görülen bu çok değerli ve saygın ödül için Vehbi Koç Vakfı'na yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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