General Diaz - Olimpia maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında General Diaz ile Olimpia, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:45. 1 puanlı General Diaz 5. sırada bulunuyor, Olimpia 3 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi General Diaz, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Olimpia son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; General Diaz galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Olimpia galibiyet oranı 0.00.

General Diaz son hafta oynanan Libertad maçında 0-2 yenildi.

Olimpia ise Nacional Asuncion karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Olimpia, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olimpia 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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