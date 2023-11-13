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        Haberler Gündem 3. Sayfa Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...

        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:24
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        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Yusuf Cavlak (37) ile sokakta yürüyen Özlem Ülker (38), eşi Emin Ülker'in (38) silahlı saldırısına uğradı.

        Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Cavlak ve Ülker, hayatını kaybetti, olay yerinden ayrılan Emin Ülker ise kısa süre sonra aynı silahla intihar etti.

        CİNAYETTEN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından, Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

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        ART ARDA ATEŞ EDİP KAÇTI

        Fotoğraf: Emin Ülker

        Olay saat 14.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat ustası olan Emin Ülker, takip ettiği eşi Özlem Ülker ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a, sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY YERİ YAKININDA İNTİHAR ETTİ

        Fotoğraf: Özlem Ülker

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        Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı. Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 13331 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesini altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

        Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

        Fotoğraf: Yusuf Cavlak

        Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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