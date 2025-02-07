Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray yenilenmiş listesini UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray, yeni transferleri Carlos Cuesta ve Alvaro Morata ile birlikte Roland Sallai'yi de listesine ekledi.

Bir diğer yeni transfer Ahmed Kutucu ve Mario Lemina listeye yazılmadı.

Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson listeden çıkarılan isimler oldu.