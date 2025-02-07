Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! - Son dakika haberleri - UEFA listesine hangi oyuncular eklendi - Fenerbahçe Haberleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelede eden temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte yeni kadro listesini belirledi. Galatasaray, UEFA listesine Carlos Cuesta, Roland Sallai ve Alvaro Morata'yı ekledi. Fenerbahçe ise listesine ara transferde alınan iki yeni oyuncusu Skriniar ve Talisca ile birlikte Kostic'i ekledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray yenilenmiş listesini UEFA'ya bildirdi.

        Galatasaray, yeni transferleri Carlos Cuesta ve Alvaro Morata ile birlikte Roland Sallai'yi de listesine ekledi.

        Bir diğer yeni transfer Ahmed Kutucu ve Mario Lemina listeye yazılmadı.

        Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson listeden çıkarılan isimler oldu.

        MOURINHO KARARINI VERDİ

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Milan Skriniar, Anderson Talisca ile Filip Kostic'i yazdırdı.

        "Kupa 2"de yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, UEFA listesini güncelledi.

        Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Listeye 3 futbolcu ekleme hakkı, yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic'ten yana kullanıldı.

        REKLAM

        Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında sakatlanan yeni transferlerden Diego Carlos listede kendisine yer bulamadı. Süper Lig'de de lisansı çıkarılması planlanmayan yeni transfer Ognjen Mimovic de listeye giremedi.

        Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor