Kocaeli Başiskele’de, 20 Ocak günü jandarmaya giden G.K. isimli kadın, dini nikahlı eşi Serdar Arslan’dan uzun süredir haber alamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

ARACI ÜMRANİYE'DE BULUNDU Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ekipler çalışmalarını sürdürürken 22 Ocak günü İstanbul Ümraniye’de G.K. adına ruhsatlı olan araç terk edilmiş halde bulundu. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

ORTAĞININ KARDEŞİ ARACI GETİRMİŞ Öldürülen Serdar Arslan, 44 yaşındaydı. İstanbul Kayıp Şahıslar dedektifleri incelenen kamera görüntülerinden aracı oraya getiren kişinin Arslan’ın ortağı Habil Ö.’nün kardeşi Mahsun Ö. olduğunu belirledi.

AĞABEY KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI Mahsun Ö., aracı terk edilmiş halde bırakıp Kavacık’a gitti. Oradan da bir araçla Sefaköy’e geçti. Kayıp Şahıslar ekipleri Mahsun Ö.'yü gözaltına aldı. Ardından da Arslan’ın bir süredir arasının bozuk olduğu iş ortağı Habil Ö.’yü gözaltına aldı.

CİNAYET PLANINI 2 GÜN ÖNCE YAPMIŞLAR Şüpheli Mahsun Ö., Gayrettepe Emniyet'te verdiği ilk beyanında olayı itiraf etti. İtirafın ardından korkunç cinayet planı tek tek ortaya çıktı. İddiaya göre, Habil Ö., kardeşi Mahsun Ö. ve arkadaşları Sevban T., olaydan önce bir kafede buluşup cinayetin planını yaptı.

"BİZ ÖLDÜRMEZSEK O BİZİ ÖLDÜRÜR" Burada iddiaya göre Habil Ö. öz kardeşi Mahsun Ö.’ye, "Serdar Arslan beni öldürmek için adam tutmuş. Biz öldürmezsek o bizi öldürür. Eğer ben öldürürsem sen bana içerde bakamazsın sen öldür ben çocuklarına sana bakarım" dedi. Burada cinayet planı konuşuldu ve 20 Ocak günü plan için düğmeye bastılar.

BAĞ EVİ GİRİŞİNDE 1 ŞARJÖR BOŞALTTI İddiaya göre Habil Ö. olay günü Serdar Arslan ile mesajlaştı ve onu bir şekilde Başiskele’deki bağ evine çağırdı. Serdar Arslan 13.45’te evinden çıktı. Eve girdiğinde Mahsun Ö., Arslan’ın üzerine bir şarjör boşalttı. Arslan olay yerinde hayatını kaybedince Mahsun Ö., Serdar Arslan’ın aracını alıp Ümraniye’de Arslan’ın eski evinin olduğu yere bıraktı.

İLK GÜN TAM GÖMMEDEN GİTTİLER Şüpheliler bu şekilde iz kaybettirip olayı Arslan’ın İstanbul’daki husumetlilerinin üzerine atmak istiyordu. İddiaya göre Habil Ö. ile Sevban T. cesedi bağ evinin dibinde bir alana gömmeye çalıştı ama Sevban kazı sırasında rahatsızlanınca üzerini otlarla örtüp gittiler.

İKİNCİ KEZ GÖMMEYE GÖTÜRDÜ İddiaya göre ertesi gün Habil Ö., yine kardeşi Mahsun Ö.’yü aradı ve bağ evinde buluştular. Habil bir arkadaşından aldığı aracın bagajına cesedi yükledi. Mahsun olay yerinden 2 km uzağa götürüp üzerine kireç dökerek gömdü. O sırada Habil Ö. olay yerini temizledi.

POLİSLERE GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ Elde edilen bu bilgiler üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak Salı günü Mahsun Ö. ile birlikte cesedin yerini tespit etti. Ceset gömüldüğü yerden çıkarıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili azmettirici Habil Ö., kardeşi ve olayda silahı kullanan Mahsun Ö. ile olay sırasında yanlarında olan Sevban T. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Habil Ö. ile Serdar Arslan’ın cezaevinden arkadaş ve ortak oldukları öğrenildi.