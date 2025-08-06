6 Ağustos 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 6 Ağustos 2025'in öne çıkan haberleri...

•⁠ ⁠Kuraklığın yaşandığı İzmir'de bugünden itibaren 11 ilçede planlı su kesintilerine gidilecek. 21 Ağustos'a kadar uygulanması planlanan kesintiler saat 23.00 ile 05.00 aralarında gerçekleşecek

•⁠ ⁠Zirai don felaketi nedeniyle üretimde yaşanan kayıplar kış meyvelerini de vuracak. Halciler bu kış elma, armut ve ayvada fiyat artışı, narenciye grubunda ise özellikle mandalinada düşüş bekliyor

•⁠ ⁠İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirildi

•⁠ ⁠Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu gece saat 22.00'de Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak

•⁠ ⁠Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahne aldı. 50 şarkıyla JLO hayranlarının coşku dolu iki saat yaşadığı konseri, birçok ünlü de seyretti

•⁠ ⁠İETT, 55G Gaziosmanpaşa - Beşiktaş ve 50G Göktürk - Taksim Gece Hatlarının hizmete başlayacağını açıkladı. İki hat gece 00.00'dan sabah 05.002e kadar aralıksız hizmet verecek