Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları Adana Demirspor karşısına farklı bir 11'le çıkacak. Deneyimli teknik adam, kart cezalıları Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine görev vereceği isimleri de belirledi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek.
Sarı kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi birçok eksik futbolcu bulunuyor.
Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Sakatlıkları devam eden Icardi ve Ismail Jakobs'un da yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un kimlere şans vereceği merak ediliyor.
Galatasaray'ın kalesini Muslera'nın yokluğunda Günay Güvenç koruyacak.
Sarı kırmızılıların üçlü bir savunmayla maça başlaması bekleniyor.
Stoperde Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan'ın yanında yeni transfer Carlos Cuesta'nın görev alma ihtimali yüksek.
Orta sahanın merkezinde Gabriel Sara ile birlikte Mario Lemina'nın görev alması bekleniyor.
Kanatlarda Yunus Akgün ve Roland Sallai forma giyecek.