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        Haberler Dünya TIME'ın kapağında Musk var | Dış Haberler

        TIME Dergisinin yeni kapağında Elon Musk yer aldı

        ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının başına getirilen Elon Musk'ın ABD'de siyasete olan etkisi tartışma yaratıyor. Elon Musk'ın vatandaşların bilgilerine erişebildiği iddia edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Musk'ın kendisinin verdiği yetkilerden başka bir yetkiyi kullanamayacağını belirtti. TIME Dergisi ise yeni sayısında Elon Musk'ın Washington'daki konumunu ele aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 19:52
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        TIME'ın kapağında Musk yer aldı
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        ABD'li iş insanı Elon Musk, dünya siyasetine hızlı bir giriş yaparken, ABD'de Hükümet Verimliliği Deparmanının (DOGE) başına getirildi.

        Musk, hükümetin daha verimli işlemesi adına israf olarak gördüğü harcamaları kısıtlarken, vatandaşların bilgilerine de eriştiği iddia edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Musk'ın ancak kendisine verilen yetkileri kullanabileceğini belirterek iddiaları yalanladı.

        Ancak yine de Musk'ın Washington'daki pozisyonuyla ilgili söylentiler arttı. Somut bir kanıt bulunmasa da, Donald Trump'ın üzerinde nüfuz elde ettiği iddia edilen Musk'ın sanılandan daha fazla güce sahip olduğuna inanılıyor.

        TIME Dergisi de Elon Musk'ı ABD Başkanlık makamında oturur vaziyette tasvir ederek Elon Musk'ın ABD siyasetinde etkili olduğunu ve yaptıklarıyla tartışma yarattığını vurguladı.

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