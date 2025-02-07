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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:30
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        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi

        08 Şubat Cumartesi

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 1461 Trabzon FK - Sincan Belediyesi Ankaraspor (HT Spor YouTube)

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        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Futbol Kulübü (HT Spor TV)

        09 Şubat Pazar

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

        14.00 Muş Spor Kulübü - Bursaspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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