Işın Karaca: Kızım, babasıyla görüşmek zorunda değil

Işın Karaca'nın 19 yaşındayken Soner Kıvanç ile yaptığı evlilikten Erda isminde bir oğlu dünyaya geldi. Uzun sürmeyen evlilik, boşanmayla sonuçlandı.

Işın Karaca, 2011'de evlendiği Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'yı aynı yıl dünyaya getirdi. Karaca ile Doğan, 2013'te boşandı.

Işın Karaca daha sonra 2016'da Tuğral Odabaş ile evlendi. Bu evliliği de 2019'da sona erdi. Karaca, eşinden boşandıktan sonra, kendisinden 21 yaş küçük olan müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yaşadığı birlikteliği 2023'te Hollanda'da nikâh masasına oturarak resmileştirdi.

Işın Karaca - Can Yapıcıoğlu Gözlerden uzak bir yaşam süren Işın Karaca, boşanmanın üzerinden yıllar geçse de Sedat Doğan ile gündeme gelmeye devam ediyor. Sedat Doğan, 2017'de Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Işın Karaca, bunun üzerine kızı Mia'nın soyadını mahkeme kararıyla değiştirip kendi soyadını verdi. Bununla yetinmeyen Karaca, aynı zamanda Sedat Doğan hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.