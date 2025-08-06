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        Haberler Dünya Hindistan'da heyelan: 4 kişi öldü, 100 kişi kayıp! | Dış Haberler

        Hindistan'da heyelan: 4 kişi öldü, 100 kişi kayıp!

        Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 100 kişiden haber alınamadığını, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 06.08.2025 - 10:18
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        Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel baskını ve heyelan sonrasında yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

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        Hindustan Times gazetesinin haberine göre, dün eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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        Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetin "ciddi" seviyede olduğunu belirterek, 100'e yakın kişiden haber alınamadığını açıkladı.

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        Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gönderilen 11 ordu personelinin de kaybolduğunu aktaran yetkililer, bunlardan 2'sinin sonradan kurtarıldığını kaydetti.

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        Yetkililer, sel baskınında evlerin ve konaklama yerlerinin yıkıldığını, eyaletteki birçok bölgede eğitime ara verildiğini ifade etti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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