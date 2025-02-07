Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
Galatasaray bir ay önceki gibi bitirmeye yaklaştığı Eren Elmalı transferinde geri adım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 5 milyon Euro ve KDV'de diretmesi üzerine 3.5 milyon Euro'luk teklifine döndü; rotayı Rıdvan Yılmaz'a çevirdi.
Galatasaray sol bek arayışında önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar, bir ay önce transferini bitirme aşamasına geldiği Eren Elmalı için geri adım atma kararı aldı.
Trabzonspor ile yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması, bu kararda belirleyici oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi ve sarı-kırmızılı kulüp toplamda 4,5 milyon Euro’ya kadar çıktı.
Ancak bordo-mavililer, milli sol bek için 5 milyon Euro ve KDV şartında ısrarcı olunca görüşmeler tıkandı.
Taraflar arasında bir süredir devam eden pazarlıklar sonuçsuz kalınca, Galatasaray cephesi mevcut teklifini yükseltmek yerine düşürmeyi tercih etti.
Galatasaray, Eren Elmalı transferinde beklemeye geçmesinin ardından gözünü bir başka milli sol beke çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, şu anda Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz’ı transfer listesine aldı.
İskoçya kulübü Rıdvan Yılmaz için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Diğer yandan oyuncu da Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyor.