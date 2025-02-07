Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi ilk 11'ini netleştirmeye başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu deplasmanda formayı teslim edeceği isimleri büyük oranda netleştirdi.
Ligdeki son 2 dış saha maçından galibiyetle ayrılan sarı lacivertli ekip, bu maçtan da 3 puan çıkarmayı planlıyor.
KALE İRFAN CAN'A EMANET
Sarı-lacivertlilerde kalede İrfan Can Eğribayat oynayacak. Portekizli teknik adam, üçlü savunma sistemini bu maçta da kullanacak.
Defans hattının Levent Mercan, Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar’dan oluşması bekleniyor.
Orta sahanın merkezinde Fred ve Amrabat ikilisi olacak. Sağ kanatta Oğuz Aydın, solda ise Filip Kostic görev alacak.
10 numara pozisyonunda Dusan Tadic’in oynaması bekleniyor.
EN-NESYRI YOK
Fenerbahçe'nin formda golcüsü Youssef En-Nesyri kart cezalısı olduğu için bu mücadelede takımını yalnız bırakacak.
İLERİ UÇTA DZEKO-TALISCA
Bu nedenle sarı-lacivertlilerin ileri ucunda Edin Dzeko ile birlikte yeni transfer Anderson Talisca'nın görev yapması bekleniyor.