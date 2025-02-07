Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski için görüşmelere başladı. Sağ bek pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcu için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli beklendiği belirtildi
Polonya basınından Meczyki haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Przemyslaw Frankowski’nin Süper Lig devi Galatasaray’ın transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.
Lens ile Galatasaray arasındaki somut görüşmelerin devam ettiği ve Fransız kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı vurgulandı. Ayrıca Lens’in, Polonyalı yıldız için 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Haberde, eğer Galatasaray bu transfer için daha önce harekete geçmiş olsaydı, Frankowski’yi daha düşük bir ücretle kadrosuna katabileceği de öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta Lens’in, Southampton’dan Kamaldeen Sulemana’yı transfer etmek için 5 milyon euro teklif ettiği ancak Ligue 1’de transfer dönemi sona erdiği için bu hamlenin gerçekleşmediği ifade edildi.
Nisan ayında 30 yaşına girecek olan Frankowski’nin piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
Lens, 2021 yılında oyuncuyu Chicago Fire’dan 2.3 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.