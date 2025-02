Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi

"BİZİM TEK İSTEĞİMİZ, FUTBOLUN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ"

Yabancı orta hakem hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Okan Buruk, "Her zaman söylüyorum, biz her şeye açığız. Eğer en iyisi olacaksa, en iyi gelecekse buna her zaman hazırız. ‘Şu gelsin, bu gelmesin' gibi bir düşüncemiz yok. Kim yönetirse yönetsin, önemli olan adil bir şekilde kararların alınmasıdır. Son dönemde özellikle federasyon başkanını ve yönetim kurulunu çok fazla görmediğimizi söyleyebilirim. Türk futbolu ile ilgili bizi yeterince bilgilendirmediklerini ve çok fazla ön planda olmadıklarını düşünüyorum. Bu yüzden birçok konuda kararları Kulüpler Birliği alıyor. Galatasaray olarak, hakem konusunda da her zaman adil bir sistem istiyoruz. Özellikle VAR hakemleri konusunda geçen sezonla kıyasladığımızda, kalite açısından bir düşüş olduğunu görüyoruz. Geçen sezon gelen VAR hakemleri daha elit ve özenle seçilmişti. O dönem hakem konuları çok fazla tartışılmıyordu ama şu anda, mevcut VAR hakemleri konusunda ciddi soru işaretleri oluştu. Yapılan bariz hatalar nedeniyle insanlar haklı olarak endişeleniyor. Kimse kendisine ekstra bir ayrıcalık ya da hata yapılmasını istemiyor. Sadece herkes için adil bir yönetim olsun istiyoruz. Hakemin Türk ya da yabancı olması önemli değil. Önemli olan kaliteli ve tarafsız hakemlerin maçları yönetmesi. Orta hakem de iyi olmalı, yan hakemler de, VAR hakemleri de. Bizim tek isteğimiz, futbolun adaletli bir şekilde yönetilmesi" diye konuştu.