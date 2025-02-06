Sivas'ta, Ordu'da, Kayseri'de, Sinop'ta ve Sakarya'da etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullarda bir gün kar tatili ilan edildi.

SİNOP

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

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SAKARYA

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.