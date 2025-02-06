Sivas'ta, Ordu'da, Kayseri'de, Sinop'ta ve Sakarya'da okullar tatil edildi
Sivas'ta, Ordu'da, Kayseri'de, Sinop'ta ve Sakarya'da etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullarda bir gün kar tatili ilan edildi.
SİNOP
Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.
Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."
SAKARYA
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
KAYSERİ
Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
ORDU
Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
SİVAS
Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkeze bağlı köy ve beldelerden taşımalı eğitim gören öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildi.
Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Taşımalı kapsamında olmayan öğrenciler için eğitim-öğretim normal düzeninde devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.