Dönerim Amir'im!
Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in geri çağrılma ihtimali masada. Boşnak yıldız da Beşiktaş'a dönmeye oldukça istekli. İki kulübün görüşmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Amir Hadziahmetovic geri dönebilir.
Orta sahada Jean Onana'yı Genoa'ya, Musrati'yi ise Moncao'ya satın alma opsiyonu ile kiralayan siyah-beyazlılar, PSG'nin geri çağırdığı Cher Ndour ile de yollarını ayırmıştı.
Önceliğini kanat takviyesine veren Beşiktaş, orta alana da hamle yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Bu noktada gündeme gelen isimlerden birisi de sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic oldu.
Beşiktaşlı kurmaylar, transferde orta alana dair yaşanacak hamlelere göre Amir'i de geri çağırabilir. Boşnak futbolcu da geri dönmeye oldukça istekli.
Çaykur Rizespor ile yapılan kiralama anlaşmasına göre sezon ortasında geri dönüş için iki kulübün anlaşması gerekiyor.
Bu konuda transferin bitişine kadar sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.