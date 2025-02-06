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        Haberler Dünyadan Shakira, ayrılık acısını atlamanın yolunu keşfetti - magazin haberleri

        Shakira, ayrılık acısını atlamanın yolunu keşfetti

        Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğini, aldatıldığı için 3 yıl önce bitiren Shakira, zorlu ayrılık sürecini nasıl atlattığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 15:23 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:28
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        Shakira, 3 yıl sonra Gerard Pique'den 'zorlu' ayrılık sürecini anlattı.

        48 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, kendisini aldattığı yönündeki söylentiler üzerine, 38 yaşındaki Barcelona'nın eski yıldızından Haziran 2022'de ayrıldığını duyurmuştu.

        Gerard Pique ile 11 yıllık birlikteliğinden 12 yaşında Milan ve 10 yaşında Sasha adında iki oğlu olan Shakira, Pique ile ayrılık acısını nasıl aştığını anlattı.

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        Ayrılığın üstesinden gelmesine yardımcı olan en önemli şeyin müzik olduğunu söyleyen Shakira, aşkta şansının giderek azaldığına inandığını, çocukları için güçlü, bekar bir anne olmaya odaklandığını belirtti.

        "Müziğimin tedavi edici bir etkisi olduğunu öğrendim" diyen şarkıcı, "Ayrılık nedeniyle kişisel olarak birkaç zor yıl geçirdim ama müzik beni tekrar bir araya getiren yapıştırıcı gibiydi" ifadesini kullandı.

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        Shakira, "Bana çok bağlı olan bu iki çocuktan, bu iki bebekten ben sorumluyum ve ben bekar bir anneyim, bana herhangi bir konuda yardımcı olacak bir kocam ya da yardımcı yok" dedi.

        Shakira ve Gererd Pique, 2010'da şarkıcının 'Waka Waka (This Time for Africa)' şarkısına çekilen klibin setinde tanıştı.

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        Mayıs 2011'de ilişkilerini kamuoyuna açıklayan çift, 2013'te oğulları Milan'ı ve 2015'te Sasha'yı kucaklarına aldı.

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        Shakira, Gerard Pique'nin kendisini Clara Chia Marti aldattığını öğrenir öğrenmez ilişsine son verirken Barcelo'dan ABD'ye taşındı.

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        Geçtiğimiz yıl, Shakira'nın, klibinde rol alan 'Emily In Paris' dizisi yıldızı Lucien Laviscount ile birlikte olduğu iddia edildi.

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        Pazar günü düzenlenen 2025 Grammy Ödülleri'nde Shakira, son çalışması 'Las Mujeres Ya No Lloran' ile En İyi Latin Pop Albümü ödülünü kazandı. Ünlü yıldız, ödülünü Jennifer Lopez'in elinden aldı. Sahnede oğullarına teşekkür eden Shakira, ödülünü onlara sarılarak kutladı.

        #Shakira
        #Gerard Pique
        #Ayrılık
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