Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nin ABD'ye teslim edeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Gazze'ye devralacağını söylemişti. Trump, bu açıklamasının sosyal medya platformu Truth Social'dan "Gazze planını" açıkça duyurdu.

Trump, "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi.

Trump, ABD'nin Gazzenin inşasına yavaşça ve dikkatlice başlayacaklarını söyleyerek, "Türünün en büyük ve en gösterişli gelişmelerinden biri" olacak" dedi.

Trump, mesajında Gazze için "ABD'nin askerlerine ihtiyaç duyulmayacak" ifadelerini kullandı.