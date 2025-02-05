ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından kritik açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını, Filistinlileri komşu ülkelere taşıma fikrini geliştirme niyetinde olduğunu açıkça dile getirdi.

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Trump'ın Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısından öne çıkan ana başlıklar şöyle:

Dünya kamuoyuna oturan açıklamasında Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oraya "sahip olacaklarını" söyledi. ABD Başkanı, Filistinlilerin Gazze'den taşınması yönündeki fikrini yineledi ve bunu geliştireceğini dile getirdi. Trump, Filistinliler Gazze'den ayrıldıktan sonra bölgede "uzun vadeli" bir ABD mülkiyeti olacağını öngördüğünü söyledi. ABD'nin Gazze topraklarını nasıl ve hangi yetki altında ele geçirebileceğini açıklamadı.

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"Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullandı. ABD'nin "bölge halkına sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma yaratacağını" söyledi.

ABD Başkanı, Gazze'yi "ölüm ve yıkımın sembolü" olarak adlandırdı ve insanların oraya geri dönmek istemelerinin tek nedeninin gidecek başka yerleri olmaması olduğunu söyledi. Trump, Gazze'de yaşayan 1,8 milyon Filistinlinin "insani kalplere" ve "büyük servete" sahip komşu ülkelere taşınması gerektiğini söyledi. Daha önce Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Filistinlileri kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistinlilerin bir dizi ayrı bölgeye bölünebileceğini söyledi. Guardian'da yer alan haberde, nüfusun zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun ihlali olacağı belirtildi ve bu fikre yalnızca bölgeden değil, aynı zamanda Washington'ın müttefikleri tarafından da karşı çıkılacağı ifade edildi. Bazı insan hakları savunucuları Trump'ın bu fikrinin "etnik temizlik" olduğunu söyledi.

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Gazze'nin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söyledi. "Bence orayı uluslararası, inanılmaz bir yer haline getireceksiniz. Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz. Orada tüm dünyadan temsilciler olacak ve orada yaşayacaklar. Tabii Filistinliler de orada yaşayacak. Tarihten ders almak zorundasınız. Tarihin tekerrür etmeye devam etmesine izin veremeyiz. Olağanüstü olabilecek bir şey yapmak için elimizde bir fırsat var." şeklinde konuştu.