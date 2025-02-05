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        Haberler Dünya Hamas'tan ABD Başkanı Trump'a yanıt: Hamas: Açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi | Dış Haberler

        Hamas'tan ABD Başkanı Trump'a yanıt: Hamas: Açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi

        ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığı yönündeki açıklamasına Hamas'tan yanıt geldi. Trump'ın açıklamasını reddeden Hamas yöneticisi, "Bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:41
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        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
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        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunduğu açıklamasını reddettiğini duyurdu.

        Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.

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        Ebu Zuhri, açıklamasında "Trump'ın, 'Gazze Şeridi halkının gitmekten başka çaresi yok.' şeklindeki açıklamalarını reddediyor, bunu bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Gazze Şeridi sakinlerinin bu planların icraata dökülmesine izin vermeyeceğini belirten Ebu Zuhri, yapılması gerekenin Filistin halkını topraklarından sürmek değil, işgal ve saldırıların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.

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        TRUMP'IN GAZZE AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını belirterek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." demişti.

        Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yinelemişti.

        "Gazze konusunda pek çok insandan farklı düşünüyorum. Bence iyi, yeni ve güzel bir toprak parçası alsınlar ve biz de birilerinin gerekli parayı koyup orayı inşa etmesini, güzelleştirmesini ve yaşanabilir hale getirmesini sağlayalım." diyen Trump, Gazze'deki koşulların "yaşanabilir" olmadığını ifade etmişti.

        Trump, Gazze'deki Filistinlilerin gidecek başka yerleri olmadığı için Gazze'ye mecburen döndüklerini savunarak şunları kaydetmişti:

        "Eğer bir fırsatları olsaydı... Şu anda başka alternatifleri yok. Yani, alternatifleri olmadığı için oradalar. Şu anda ellerinde büyük bir moloz yığını var. Fotoğrafları gördünüz mü? Kim böyle yaşayabilir ki? Ayrıca çok tehlikeli; her yerde ateş ve bombalama var, her iki tarafta da var. Bence bir seçenekleri olsaydı Gazze'den ayrılmayı isterlerdi. Şu anda başka seçenekleri yok. Ne yapacaklar ki? Gazze'ye geri dönmek zorundalar."

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