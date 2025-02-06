Spor yazarları, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını değerlendirdi!

"SAHADA 'KALİTE' İŞİ ELE ALINCA..."

Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Mourinho 'üçlü'den vazgeçmedi yine. Ne zaman ki oyuna sokacak stoperi kalmadı, dörtlüye dönüp, yine iki gol buldular. Takımı "geliştirmek" için gelen bir ekibin "var olanı" fark etmekten bu kadar uzak kalması, "Ben yaptım" demek adına, kendi takımının en büyük rakibi olması böyle bir şey işte.