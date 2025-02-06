Spor yazarları, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçını değerlendirdi!
Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı ve rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Spor yazarları, mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçını değerlendirdi.
"BÖYLE BİR OLAYA İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Cengiz yine beklentilerin altında kalırken maçı ciddiye alan ve iyi oynayan oyunculardan biri de Mert Hakan'dı. Dün gecenin tek sıkıntı veren tarafı 3 stoperin sakatlanması oldu. Böyle bir olaya ilk kez şahit oluyorum. En Nesyri girdikten sonra her zamanki gibi golünü atarak işini yaptı.
Sezon başı hakkında 'acaba mı' denilen Faslı yıldız şimdi attığı gollerle cevabı en güzel şekilde veriyor. Fenerbahçe ikide iki yaparak kupada da iddialı olduğunu herkese gösterdi.
"TALISCA'NIN FORM TUTMASI ZAMAN ALACAK"
Emre Bol (Fotomaç): Mourinho'nun aslında denemeyanılma işlerini yapabileceği en rahat platform Türkiye Kupası maçları... Hele de rakip Erzurum gibi Süper Lig'e yakın bir standarttaysa bazı oyuncularının durumunu daha net görebilir. İki yeni transfer Talisca ve Skriniar'ın maç eksikleri göze çarpıyor.
Özellikle Talisca'nın geldiği ligde oyuncuların koşu mesafeleri 5 kilometre civarında... Bizim ligde ise 12-13 kilometre... Bu geçiş döneminde Talisca'nın form tutması biraz süre alacak gibi görünüyor. Ama öte yandan gerçekten bir oyun zekası ve raket gibi bir sol ayağı var. Fazlaca koşmadan da Fenerbahçe'ye skor katkısı yapacağına eminim.
"SAHADA 'KALİTE' İŞİ ELE ALINCA..."
Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Mourinho 'üçlü'den vazgeçmedi yine. Ne zaman ki oyuna sokacak stoperi kalmadı, dörtlüye dönüp, yine iki gol buldular. Takımı "geliştirmek" için gelen bir ekibin "var olanı" fark etmekten bu kadar uzak kalması, "Ben yaptım" demek adına, kendi takımının en büyük rakibi olması böyle bir şey işte.
Ancak sahada "kalite" işi ele alınca, ne Erzurumspor'un mücadelesi, ne de kenar yönetiminin çektiği dizginler durdurabiliyor takımı. Öyle bir kadro yaptılar ki, kendi "yanlışlarını" bile doğruya çeviriyorlar. Mesela Amrabat tel tel dökülüyor, Oğuz Aydın çıkıp ortaya asistlerle bütün yaraları sarıyor. Takım baskıda, Talisca gelip, sihirli sol ayağını devreye sokuyor. Mert Hakan her topa kendini gösteriyor. Ve perde...