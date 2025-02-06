Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Palayla iş yerini bastılar | Son dakika haberleri

        Palayla iş yerini bastılar

        Büyükçekmece'deki bir lokantada çıkan palalı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı. Muratçeşme Mahallesinde lokanta işleten esnaf, Yunus Emre Caddesinde araçla hızla seyreden sürücüyü uyardı. Uyarıya tepki gösteren sürücü, bir süre sonra beraberindekilerle iş yerine geldi. Elinde pala olan bir kişinin de aralarında bulunduğu şüpheliler ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2025 - 02:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palayla iş yerini bastılar
        ABONE OL

        Büyükçekmece’de sokak üzerinde hızla ilerleyen aracın sürücüsü ile kendisini uyaran iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi ve oğluna pala ve silahla saldırdı.

        Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, kaçarken dükkana doğru rastgele ateş etti. Geldikleri araçla kaçarken sokağın çıkışında trafiğe takılan şüpheliler, çevredeki esnaflar tarafından yakalanarak darp edildi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu ile kaydedildi.

        SÖZLÜ TARTIŞMANIN ARDINDAN ARKADAŞLARINI TOPLAYIP GELDİ

        Olay saat 19.00 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi Ayşin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde hafif ticari araçla hız yapan sürücü, ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi tarafından uyarıldı. Bunun üzerine sürücü ve iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı.

        REKLAM

        Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine geri döndü. Silah ve palayla iş yerini basan 3 saldırgan, iş yeri sahibi ile çalışanına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibinin oğlu da, kavgaya karıştı. Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, geldikleri araçlara binerek kaçmaya başladı.

        TRAFİĞE TAKILINCA ESNAFA YAKALANDILAR, DAYAK YEDİLER

        Kaçarken iş yerine doğru rastgele ateş eden şüpheliler, sokağın çıkışında trafiğe takılarak durmak zorunda kaldı. Sokaktaki diğer esnaflar, kaçan 2 araçtaki saldırganları yakalayarak darp etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibinin pala ile kolundan, oğlunun ise silahla bacağından yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri esnafın darp ettiği 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier ile görüştü
        Palayla iş yerini bastılar
        Palayla iş yerini bastılar
        ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz
        ABD: İsrail'e daha önce tedarik edilmeyen mühimmatı teslim edeceğiz
        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        F.Bahçe kupada rahat kazandı!
        Karlı yolda kamyon devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
        Karlı yolda kamyon devrildi: Yüzlerce tavuk öldü
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Mourinho'dan sakatlık sözleri!
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Zelenskiy: Putin Belarus'u savaşa çekecek
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        PFDK'dan Abdülkerim kararı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!