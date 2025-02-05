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        Haberler Magazin Turabi hakkında yakalama kararı - Magazin haberleri

        Turabi hakkında yakalama kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:08
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        Turabi hakkında yakalama kararı
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        Başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

        Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçmişti.

        Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulunmuştu.

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