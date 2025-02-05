Turabi hakkında yakalama kararı

Başsavcılık, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçmişti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulunmuştu.

'Cıstak'ın yapımcısı özür diledi Haberi Görüntüle