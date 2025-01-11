Turabi Çamkıran, ABD'de çıkan yangında mal varlığını kaybetti

ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles şehrinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, bölgede birçok alanı küle çevirirken, Hollywood yıldızlarının lüks malikaneleri de büyük zarar gördü.

Paris Hilton, Mandy Moore ve Leighton Meester-Adam Brody çifti gibi isimlerin evleri yangında kül olurken, Jamie Lee Curtis ve James Woods gibi yıldızlar evlerini tahliye etmek zorunda kaldı.

REKLAM Yangından etkilenenler arasında, ABD’de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds yarışmasının şampiyonu Turabi Çamkıran da yer aldı.

Turabi Çamkıran, yangında evini ve arabasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu; "Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim"

Los Angeles’ta çıkan yangında, ünlülerin evlerinin de bulunduğu bölgelerde lüks malikaneler büyük ölçüde zarar gördü. Yangının etkisiyle California’daki birçok kişi tahliye edilirken, yetkililer yangının neden olduğu hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalara devam ediyor.