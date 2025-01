Turabi Çamkıran, ABD'de çıkan yangında mal varlığını kaybetti

ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles şehrinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın, bölgede birçok alanı küle çevirirken, Hollywood yıldızlarının lüks malikaneleri de büyük zarar gördü.

Yangından etkilenenler arasında, ABD’de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds yarışmasının şampiyonu Turabi Çamkıran da yer aldı.