Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek teklifine ret!
İtalya Serie A ekibi Bologna, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Fenerbahçe yönetimi, Bologna'nın önerdiği ücreti yetersiz bularak teklifi reddetti.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor...
Genç savunma oyuncusu için son olarak İtalya Serie A ekibi Bologna devreye girdi.
TRT Spor'un haberine göre; Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Bologna'nın önerdiği rakam bonuslar dahil 15 milyon Euro'yu aşmayınca sarı-lacivertli yönetim teklife ret yanıtı verdi.
Bologna oyuncu takip ekibi, geçen sezon Fenerbahçe’nin Anderlecht ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçını izlemişti.
Daha sonra Yusuf Akçiçek hakkında detaylı araştırma yapan İtalyan ekibi, milli futbolcuyu stoper listesinin üst sıralarına yerleştirdi.
Bologna, 15 milyon Euro'yu geçen yeni bir teklif hazırlığında olsa da Fenerbahçe’nin beklentisinin en az 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor.