Marco Rubio: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, savaşta her iki tarafında yüksek sayıda kayıp verdiğini ifade ederken "Rusya ocaktan beri 100 bin asker kaybetti. Bu sayı, hayatını kaybedenlerin sayısı, yaralıların değil. Ukrayna tarafında kayıp daha az ama hâlâ yüksek. Başkan (Trump) savaşlardan hoşlanmıyor." şeklinde konuştu.

RUBİO'NUN DİĞER AÇIKLAMALARI

Marco Rubio, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rus mevkidaşıyla Ukrayna'daki savaşa yönelik fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Rubio, toplantı kapsamında Rus heyetinin kendileriyle paylaştığı görüşleri Trump'a ileteceğini dile getirdi.

Rubio, Trump'ın önceliklerinden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek ve ülkesinin bu kapsamdaki stratejisinin ilgili tüm taraflarla görüşmeleri sürdürmek olduğunu vurguladı.

REKLAM Lavrov ile yaptığı görüşme kapsamında Trump'ın barış müzakerelerinde ilerleme sağlanamama konusundaki hayal kırıklığını Rus tarafına ilettiğinin altını çizen Rubio, "Başkan Trump oldukça açık konuştu. Rus tarafının bu çatışmayı sona erdirmek için daha esnek davranmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ve hüsran duyduğunu belirtti. Umuyoruz ki bu durum değişir." diye konuştu. "Gazze'de ateşkes konusunda iyimseriz fakat hala zorluklar var" Gazze'de ateşkes konusunda umutlu olduklarını belirten Rubio, tarafların üzerinde anlaştığı temel maddelerin bulunduğunu ancak uygulama aşamasında hala zorlukların yaşandığını söyledi. Rubio, "Görünüşe göre genel olarak şartlarda uzlaşı sağlandı. Ancak şimdi bu şartların nasıl uygulanacağına ilişkin görüşmeler yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı. Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü kaydeden Rubio, Witkoff'un da sürecin ilerleyeceği konusunda iyimser olduğunu vurguladı. Rubio, "Ateşkese her zamankinden daha yakın olabiliriz." şeklinde konuştu.