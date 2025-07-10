Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna'ya 10 milyar euro'yu aşan destek sözü | Dış Haberler

        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı kapsamında bir araya geldi. Meloni, Ukrayna için 10 milyar euroyu aşkın taahhütte bulunduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:15 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'ya 10 milyar euroyu aşan destek sözü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya yatırım yapmanın, aslında kendilerine yatırım yapmak olduğunu belirterek, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansıyla 10 milyar avroyu aşkın taahhütte bulunduklarını söyledi.

        İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'ndeki konferans Başbakan Meloni'nin aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın aralarında olduğu konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

        Meloni, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, katılım sayısının etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Bu konferansa bu denli geniş ve üst düzeyde katılım, dünyaya önemli bir mesaj veriyor. Hepimiz ortak bir hedef için buradayız. 3 yılı aşkın süredir Ukrayna halkına reva görülen dayanılmaz adaletsizliğin ötesine bakmak ve bugünden itibaren yeniden inşa edilmiş, özgür, müreffeh bir Ukrayna’yı hayal edebilmek." dedi.

        REKLAM

        Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırdığının altını çizen Meloni, "Rusya, sivillere yönelik saldırılarını artırıyor, halka hayati hizmetler sağlayan altyapıları hedef alıyor çünkü savaşın başından beri amacı aynı: Ukrayna halkını soğukla, açlıkla ve korkuyla boyun eğdirmeye çalışmak. Ancak bu plan da diğerleri gibi başarısız oldu. Bu plan başarısız oldu, çünkü herkes gerçeği gördü. Çünkü Ukrayna halkı tüm beklentilerin ötesinde bir direnç gösterdi ve uluslararası toplum bu yıkıma karşı durarak temel hizmetlerin devamını sağlamak için acil ve gerekli yardımı sağladı." diye konuştu.

        Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmanın, barış için her çabayı sürdürmenin yanı sıra sonrasını da hayal etmek; yıkılan yolları, köprüleri, okulları, kiliseleri, hastaneleri yeniden inşa etmek istediklerini anlatan Meloni, "Rus savaş makinesini finanse eden yapılara yeniden inşa sürecinden fayda sağlama fırsatı tanımamak adına Ukrayna ile beraber çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Başbakan Meloni, şöyle devam etti:

        "Ukrayna'ya yatırım yapmak, aslında kendimize yatırım yapmaktır çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle, bugün hep birlikte; ülkeler, uluslararası kuruluşlar, mali kurumlar, yerel otoriteler, iş dünyası ve sivil toplum ulaştığımız sonuçla gurur duymalıyız. Bu konferansla 10 milyar avroyu aşkın taahhütte bulunduk."

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bu toplantıyı düzenlemek istediklerini çünkü Ukrayna'ya inandıklarını belirterek, "Ukrayna yalnız değil. Biz, sizin özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza inanıyoruz. Ukrayna, haksız saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar, kabul edilemez. Ukrayna daha fazla acı çekmesin istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Tajani, Ukrayna’yı savunmanın, sadece Ukraynalıları değil, tüm demokrasileri ilgilendirdiğini kaydetti.

        Bugün başlayan ve yarın da sürecek konferansa, aralarında büyük kalkınma bankalarının da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 40 delegasyon, yaklaşık 100 hükümet heyeti, 2 bin işletme, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri ile 500'den fazla akredite gazetecinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katılıyor.

        Konferansta Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil ediyor.

        BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu insani dramın son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

        İtalya ve Ukrayna'nın Roma'da ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Kurum, buradaki temaslarına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

        Bakan Kurum, konferans için Roma'da bulunduklarını belirterek, "Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ayrıca, konferansa katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de bir araya gelip sohbet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti