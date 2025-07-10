İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'ya yatırım yapmanın, aslında kendilerine yatırım yapmak olduğunu belirterek, Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansıyla 10 milyar avroyu aşkın taahhütte bulunduklarını söyledi.

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'ndeki konferans Başbakan Meloni'nin aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın aralarında olduğu konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

Meloni, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, katılım sayısının etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Bu konferansa bu denli geniş ve üst düzeyde katılım, dünyaya önemli bir mesaj veriyor. Hepimiz ortak bir hedef için buradayız. 3 yılı aşkın süredir Ukrayna halkına reva görülen dayanılmaz adaletsizliğin ötesine bakmak ve bugünden itibaren yeniden inşa edilmiş, özgür, müreffeh bir Ukrayna’yı hayal edebilmek." dedi.

REKLAM Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırdığının altını çizen Meloni, "Rusya, sivillere yönelik saldırılarını artırıyor, halka hayati hizmetler sağlayan altyapıları hedef alıyor çünkü savaşın başından beri amacı aynı: Ukrayna halkını soğukla, açlıkla ve korkuyla boyun eğdirmeye çalışmak. Ancak bu plan da diğerleri gibi başarısız oldu. Bu plan başarısız oldu, çünkü herkes gerçeği gördü. Çünkü Ukrayna halkı tüm beklentilerin ötesinde bir direnç gösterdi ve uluslararası toplum bu yıkıma karşı durarak temel hizmetlerin devamını sağlamak için acil ve gerekli yardımı sağladı." diye konuştu. Ukrayna'nın kendini savunmasına yardımcı olmanın, barış için her çabayı sürdürmenin yanı sıra sonrasını da hayal etmek; yıkılan yolları, köprüleri, okulları, kiliseleri, hastaneleri yeniden inşa etmek istediklerini anlatan Meloni, "Rus savaş makinesini finanse eden yapılara yeniden inşa sürecinden fayda sağlama fırsatı tanımamak adına Ukrayna ile beraber çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Başbakan Meloni, şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya yatırım yapmak, aslında kendimize yatırım yapmaktır çünkü bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle, bugün hep birlikte; ülkeler, uluslararası kuruluşlar, mali kurumlar, yerel otoriteler, iş dünyası ve sivil toplum ulaştığımız sonuçla gurur duymalıyız. Bu konferansla 10 milyar avroyu aşkın taahhütte bulunduk." İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bu toplantıyı düzenlemek istediklerini çünkü Ukrayna'ya inandıklarını belirterek, "Ukrayna yalnız değil. Biz, sizin özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza inanıyoruz. Ukrayna, haksız saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar, kabul edilemez. Ukrayna daha fazla acı çekmesin istiyoruz." şeklinde konuştu. Tajani, Ukrayna’yı savunmanın, sadece Ukraynalıları değil, tüm demokrasileri ilgilendirdiğini kaydetti. Bugün başlayan ve yarın da sürecek konferansa, aralarında büyük kalkınma bankalarının da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 40 delegasyon, yaklaşık 100 hükümet heyeti, 2 bin işletme, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri ile 500'den fazla akredite gazetecinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katılıyor.

Konferansta Türkiye'yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil ediyor. BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu insani dramın son bulması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti. İtalya ve Ukrayna'nın Roma'da ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na Türkiye'yi temsilen katılan Bakan Kurum, buradaki temaslarına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, konferans için Roma'da bulunduklarını belirterek, "Türkiye olarak, savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin bitmesine yönelik yoğun ve samimi bir gayret ortaya koyduk, diplomatik çabaları güçlü şekilde destekledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bu insani dramın son bulması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.