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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu! - Chobani'nin sahibi kim? Hamdi Ulukaya kimdir? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!

        Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:52
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        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
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        Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

        "Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

        İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

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